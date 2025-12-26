Командир роти БпАК чесно відповів, хто зараз домінує у сфері безпілотників

І Україна, і Росія активно застосовують безпілотники на війні. Є проблема, яка зараз найбільше тривожить.

Про це 24 Каналу розповів командир роти безпілотних авіаційних комплексів "Феміда" 115-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України Євген з позивним "Адвокат", зауваживши, що в Україні серйозно займаються безпілотники. Є багато різних ноу-хау.

Хто домінує у безпілотниках?

Як наголосив військовий, в України кращі позиції, ніж Росія, щодо технічної частини та загалом розвитку цієї сфери. Сили оборони придумали більше цікавих рішень.

Маємо більше цікавіших прошивок. Більше можливостей перестрибування каналів. Але ворог вчиться,

– зазначив військовий.

За його словами, головна проблема – ворог масштабується у дійсно значних масштабах. І тут є низка причин. Серед них – значно більше особового складу та пряме партнерство з Росією.

Дрони на війні: коротко