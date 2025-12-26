Командир роты БпАК честно ответил, кто сейчас доминирует в сфере беспилотников

И Украина, и Россия активно применяют беспилотники на войне. Есть проблема, которая сейчас больше всего тревожит.

Об этом 24 Каналу рассказал командир роты беспилотных авиационных комплексов "Фемида" 115-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины Евгений с позывным "Адвокат", заметив, что в Украине серьезно занимаются беспилотники. Есть много разных ноу-хау.

Кто доминирует в беспилотниках?

Как отметил военный, в Украине лучшие позиции, чем Россия, по технической части и в целом развития этой сферы. Силы обороны придумали больше интересных решений.

Есть больше интересных прошивок. Больше возможностей перепрыгивания каналов. Но враг учится,

– отметил военный.

По его словам, главная проблема – враг масштабируется в действительно значительных масштабах. И тут есть ряд причин. Среди них – значительно больше личного состава и прямое партнерство с Россией.

Дроны на войне: коротко