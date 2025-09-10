Російська дронова атака на Польщу стала сигналом, який Москва адресувала не лише Варшаві, а й НАТО. Кремль продемонстрував, що готовий кидати виклик Альянсу та випробовувати його межі.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в ефірі 24 Каналу зауважив, що відсутність реакції Дональда Трампа – це також реакція. Він зазначив, що мовчання американського лідера лише підкреслило його неготовність протистояти Кремлю.

Чому Путін атакував Польщу?

Дронова атака по території Польщі стала частиною ширшого задуму Кремля. Росія намагається показати, що не рахується з правилами й може кидати виклик Альянсу навіть за межами війни в Україні. У такий спосіб Москва випробовує, наскільки НАТО готове реагувати на прямі загрози.

Серед військових операцій, які планує Росія, – вторгнення до естонської Нарви. Після атаки на Польщу це вже не здається фантастикою,

– зазначив Валерій Клочок.

Він додав, що про ймовірність подібних дій Москва говорить уже давно, а європейські розвідки останнім часом почали підтверджувати ці сценарії. Це вказує на те, що Кремль готується до ширшої конфронтації з Альянсом.

Путін демонструє, що він готовий показати неготовність Альянсу чинити спротив у рамках цього союзу,

– сказав Валерій Клочок.

За його словами, удар по Польщі також вписується у ширшу стратегію Кремля щодо приниження НАТО. Подібні сигнали Москва надсилала неодноразово, однак цього разу вони мають на меті перевірити, чи готовий Захід перейти від заяв до конкретних дій.

Мовчання Трампа

За словами Валерія Клочка, мовчання Дональда Трампа після атаки на Польщу показало його слабкість. Він нагадав, що саме байдужість американського лідера дає Путіну впевненість у власних діях.

Трамп виявився неготовим до протистояння російської агресії,

– сказав керівник Центру громадської аналітики.

Він зауважив, що відсутність реакції Вашингтона стає приводом для політиків у Європі замислитися над міцністю Альянсу. Це також підтверджує для Кремля, що Захід і далі розділений у ключових рішеннях.

Польща готується до війни?

Після атаки дронами Польща почала діяти рішучіше, аби посилити власну безпеку. У країні оголошують мобілізаційні заходи, закривають кордони з Білоруссю та демонструють готовність армії до нових викликів.

Сьогодні Польща оголосила те, що вона готується фактично до війни,

– підкреслив Клочок.

Він зазначив, що дії прем'єра Дональда Туска, зокрема демонстрація військової готовності на кордоні з Білоруссю та посилення армії, свідчать про усвідомлення загрози з боку Росії. Це є ознакою того, що Європа має готуватися до прямої конфронтації з Кремлем.

Реакція Європи та наслідки атаки дронів на Польщу: коротко