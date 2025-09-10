Российская дроновая атака на Польшу стала сигналом, который Москва адресовала не только Варшаве, но и НАТО. Кремль продемонстрировал, что готов бросать вызов Альянсу и испытывать его границы.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок в эфире 24 Канала заметил, что отсутствие реакции Дональда Трампа – это также реакция. Он отметил, что молчание американского лидера лишь подчеркнуло его неготовность противостоять Кремлю.

Смотрите также Имеет свой интерес: Свитан сказал, почему за последствиями атаки России на Польшу пристально следит Китай

Почему Путин атаковал Польшу?

Дроновая атака по территории Польши стала частью более широкого замысла Кремля. Россия пытается показать, что не считается с правилами и может бросать вызов Альянсу даже за пределами войны в Украине. Таким образом Москва испытывает, насколько НАТО готово реагировать на прямые угрозы.

Среди военных операций, которые планирует Россия, – вторжение в эстонскую Нарву. После атаки на Польшу это уже не кажется фантастикой,

– отметил Валерий Клочок.

Он добавил, что о вероятности подобных действий Москва говорит уже давно, а европейские разведки в последнее время начали подтверждать эти сценарии. Это указывает на то, что Кремль готовится к более широкой конфронтации с Альянсом.

Путин демонстрирует, что он готов показать неготовность Альянса сопротивляться в рамках этого союза,

– сказал Валерий Клочок.

По его словам, удар по Польше также вписывается в более широкую стратегию Кремля по унижению НАТО. Подобные сигналы Москва посылала неоднократно, однако на этот раз они имеют целью проверить, готов ли Запад перейти от заявлений к конкретным действиям.

Молчание Трампа

По словам Валерия Клочко, молчание Дональда Трампа после атаки на Польшу показало его слабость. Он напомнил, что именно равнодушие американского лидера дает Путину уверенность в собственных действиях.

Трамп оказался неготовым к противостоянию российской агрессии,

– сказал руководитель Центра общественной аналитики.

Он отметил, что отсутствие реакции Вашингтона становится поводом для политиков в Европе задуматься над прочностью Альянса. Это также подтверждает для Кремля, что Запад и дальше разделен в ключевых решениях.

Польша готовится к войне?

После атаки дронами Польша начала действовать решительнее, чтобы усилить собственную безопасность. В стране объявляют мобилизационные мероприятия, закрывают границы с Беларусью и демонстрируют готовность армии к новым вызовам.

Сегодня Польша объявила то, что она готовится фактически к войне,

– подчеркнул Клочок.

Он отметил, что действия премьера Дональда Туска, в частности демонстрация военной готовности на границе с Беларусью и усиление армии, свидетельствуют об осознании угрозы со стороны России. Это является признаком того, что Европа должна готовиться к прямой конфронтации с Кремлем.

Реакция Европы и последствия атаки дронов на Польшу: коротко