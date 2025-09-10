Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала рассказал, что есть определенные шаги, которые стали бы мощным ответом Кремлю. Во-первых, это начало размещения иностранных военных миссий и контингентов партнеров на территории Украины.

Какие шаги могут сделать ЕС и США?

"Это был бы мощный сигнал Кремлю, что пусть не НАТО в целом, а отдельные страны НАТО не отступают и они здесь с Украиной. И Россия хотела отбросить НАТО дальше на запад, но все же эти страны идут на восток, учитывая провокации и агрессию со стороны Кремля", – сказал Александр Мусиенко.

Он добавил, что вторым шагом должна стать интеграция украинского пространства противовоздушной обороны в единое пространство ПВО стран ЕС. Такие идеи озвучивают и время от времени обсуждают.

Украине необходимо усиление систем ПВО, чтобы нидерландские и польские самолеты могли действовать в небе над западными областями Украины, освобождая ресурсы, которые Силы обороны сейчас используют для противодействия воздушным атакам России ближе к центру, востоку и югу страны.

Третий шаг касается усиления сотрудничества с Европой в оборонной сфере. Он предусматривает увеличение инвестиций в закупку оружия для Украины, ускорение его поставки, а также совместное производство вооружений, в которых мы нуждаемся.

Четвертый пункт касается экономической и финансовой составляющей – усиления санкций. Сейчас на подходе 19-й пакет санкций ЕС, который активно обсуждается.

Это окончательный отказ от закупки российских нефтепродуктов, газа – все, что обогащает фактически российский бюджет и дает возможность воевать,

– сказал Мусиенко.

Он добавил, что 5-м шагом должна была бы стать мощная реакция Соединенных Штатов Америки, поскольку в России обращают внимание на позицию Дональда Трампа. Сейчас серьезной реакции нет. Конечно, Россия также учитывает это при проведении таких операций, как в случае с Польшей.

Что известно о российской атаке БпЛА на территории Польши?