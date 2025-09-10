Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу розповів, що є певні кроки, які стали б потужною відповіддю Кремлю. По-перше, це початок розміщення іноземних військових місій та контингентів партнерів на території України.
Які кроки можуть зробити ЄС та США?
"Це був би потужний сигнал Кремлю, що нехай не НАТО в цілому, а окремі країни НАТО не відступають і вони тут з Україною. І Росія хотіла відкинути НАТО далі на захід, але все ж таки ці країни йдуть на схід, враховуючи провокації і агресію з боку Кремля", – сказав Олександр Мусієнко.
Він додав, що другим кроком має стати інтеграція українського простору протиповітряної оборони до єдиного простору ППО країн ЄС. Такі ідеї озвучують і час від часу обговорюють.
Україні необхідне посилення систем ППО, щоб нідерландські та польські літаки могли діяти в небі над західними областями України, звільняючи ресурси, які Сили оборони наразі використовують для протидії повітряним атакам Росії ближче до центру, сходу та півдня країни.
Третій крок стосується посилення співпраці з Європою в оборонній сфері. Він передбачає збільшення інвестицій у закупівлю зброї для України, пришвидшення її постачання, а також спільне виробництво озброєнь, яких ми потребуємо.
Четвертий пункт стосується економічної та фінансової складової – посилення санкцій. Наразі на підході 19-й пакет санкцій ЄС, який активно обговорюється.
Це остаточна відмова від закупівлі російських нафтопродуктів, газу – все, що збагачує фактично російський бюджет і дає можливість воювати,
– сказав Мусієнко.
Він додав, що 5-им кроком мала б стати потужніша реакція Сполучених Штатів Америки, оскільки в Росії звертають увагу на позицію Дональда Трампа. Наразі серйозної реакції немає. Звичайно, Росія також враховує це при проведенні таких операцій, як у випадку з Польщею.
Російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі в ніч на 10 вересня. Частину дронів було збито, один з них пошкодив приватний будинок.
Після атаки росіяни заявили, що не планували цієї операції. У той же час Генсек НАТО закликав Володимира Путіна припинити війну проти України та наголосив, що Альянс готовий захищати свою територію.
Невдовзі має відбутися розмова Дональда Трампа та Кароля Навроцького щодо цієї атаки. Сам Трамп уже також відреагував на інцидент.
Тим часом у Польщі поки утримуються від прямих звинувачень Росії, проте розпочали прискорений виклик резервістів.