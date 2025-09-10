Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу розповів, що є певні кроки, які стали б потужною відповіддю Кремлю. По-перше, це початок розміщення іноземних військових місій та контингентів партнерів на території України.

Дивіться також У МВС Польщі заявили, що знайшли не лише дрони, а й попередньо уламки ракети

Які кроки можуть зробити ЄС та США?

"Це був би потужний сигнал Кремлю, що нехай не НАТО в цілому, а окремі країни НАТО не відступають і вони тут з Україною. І Росія хотіла відкинути НАТО далі на захід, але все ж таки ці країни йдуть на схід, враховуючи провокації і агресію з боку Кремля", – сказав Олександр Мусієнко.

Він додав, що другим кроком має стати інтеграція українського простору протиповітряної оборони до єдиного простору ППО країн ЄС. Такі ідеї озвучують і час від часу обговорюють.

Україні необхідне посилення систем ППО, щоб нідерландські та польські літаки могли діяти в небі над західними областями України, звільняючи ресурси, які Сили оборони наразі використовують для протидії повітряним атакам Росії ближче до центру, сходу та півдня країни.

Третій крок стосується посилення співпраці з Європою в оборонній сфері. Він передбачає збільшення інвестицій у закупівлю зброї для України, пришвидшення її постачання, а також спільне виробництво озброєнь, яких ми потребуємо.

Четвертий пункт стосується економічної та фінансової складової – посилення санкцій. Наразі на підході 19-й пакет санкцій ЄС, який активно обговорюється.

Це остаточна відмова від закупівлі російських нафтопродуктів, газу – все, що збагачує фактично російський бюджет і дає можливість воювати,

– сказав Мусієнко.

Він додав, що 5-им кроком мала б стати потужніша реакція Сполучених Штатів Америки, оскільки в Росії звертають увагу на позицію Дональда Трампа. Наразі серйозної реакції немає. Звичайно, Росія також враховує це при проведенні таких операцій, як у випадку з Польщею.

Що відомо про російську атаку БпЛА на території Польщі?