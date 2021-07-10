Дружина вбитого президента Гаїті зробила першу публічну заяву після трагедії

Перша леді Гаїті Мартіна Марі Етьєн Джозеф виступила із заявою про смерть президента країни Жовенеля Моїза. Вона вперше публічно прокоментувала вбивство чоловіка.

Вдова президента підтвердила, що напад був справою рук найманців. Зловмисники проникли в резиденцію президентського подружжя.

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Що заявила перша леді Гаїті

За словами Мартіни Марі Етьєн Джозеф, президент Гаїті помер, не встигнувши промовити ні слова. "Я жива, але я втратила свого чоловіка", – зазначила вона.

Перша леді переконана, що до вбивства опоненти Жовенеля Моїза. Вона також пояснила, якими могли бути їхні мотиви. За словами вдови президента, Моїза вбили, бо він прагнув втілити низку проєктів у країні. Серед них – організація референдуму та виборів.

Найманці вбили президента, інші найманці хочуть погубити його мрію і його бачення країни,

– заявила вона.

Зазначимо, що сама Мартіна Марі Етьєн Джозеф під час нападу отримала численні поранення. Спочатку ЗМІ повідомляли про її смерть, але згодом цю інформацію спростували.

Вбивство Жовенеля Моїза: що відомо