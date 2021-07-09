Двоє затриманих розповіли, що були нібито "перекладачами". Їх мета полягала в арешті Моїза у межах виконання ордера слідчого судді. Про це розповів слідчий суддя Клеман Ноель.

До теми До вбивства президента Гаїті можуть бути причетні колишні колумбійські військові

"Знайшли роботу через інтернет" Переконують, що вбивати президента не хотіли. Один з нападників сказав, що жив у Гаїті лише місяць. За його словами, він "знайшов цю роботу через інтернет". Суддя додав, що поліцейські під час обшуку автомобіля нападників знайшли зброю та гроші: 5 пістолетів,

патрони,

декілька тисяч доларів готівкою,

куленепробивний жилет,

мобільні телефони. Вбивство президента Гаїті: що відомо