Двое задержанных рассказали, что были якобы "переводчиками". Их цель заключалась в аресте Моиза в рамках исполнения ордера следственного судьи. Об этом рассказал следственный судья Клеман Ноэль.
К теме К убийству президента Гаити могут быть причастны бывшие колумбийские военные
"Нашли работу через интернет"
Убеждают, что убивать президента не хотели. Один из нападавших сказал, что жил в Гаити месяц. По его словам, он "нашел эту работу через интернет".
Судья добавил, что полицейские во время обыска автомобиля нападавших нашли оружие и деньги:
- 5 пистолетов,
- патроны,
- несколько тысяч долларов наличными,
- пуленепробиваемый жилет,
- мобильные телефоны.
Убийство президента Гаити: что известно
- Злоумышленники напали на частную резиденцию президента Гаити ночью 7 июля.
- В результате Жовенель Моиз погиб, его жена получила тяжелые ранения. Ее доставили во Флориду.
- Временный исполняющий обязанности премьера Гаити Клод Жозеф заявил, что президента убили "неизвестные, которые разговаривали на испанском и английском языках".
- В Гаити объявили двухнедельный траур и ввели военное положение.
- Отметили, что к убийству могут быть причастны колумбийские военные, которые находятся в отставке. Кроме того, СМИ писали, что среди подозреваемых есть и американцы.