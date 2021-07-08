Там кажуть, що злочинці перебувають під вартою, їх допитують. Тим часом країною керує виконувач обов'язків прем'єра Клод Жозеф.

До теми Причетні іноземці: ЗМІ озвучили деталі про вбивць президента Гаїті

Ймовірних вбивць Моїза затримали

ТАСС пише, що гаїтянські правоохоронці ліквідували чотирьох нападників на президента країни Жовенеля Моїза. У ніч проти 7 липня, нагадаємо, глава цієї держави загинув.

В AFP зазначили, що двох нападників затримали. Про це розповіли агентству у поліції Гаїті.

У РИА додали, посилаючись на слова посла Гаїті в США Бокчіта Едмонда, що затриманих підозрюваних зараз допитують. І це начебто, як пишуть у CNN, професійні вбивці.

Керує Гаїті наразі виконувач обов'язків прем'єр-міністра Клод Жозеф. Саме він розповів, що "найманці мали великокаліберну зброю і розмовляли англійською та іспанською мовами".