Там говорят, что преступники находятся под стражей, их допрашивают. Между тем страной руководит исполняющий обязанности премьера Клод Жозеф.
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Вероятных убийц Моиза задержали
- ТАСС пишет, что гаитянские правоохранители ликвидировали четырех напавших на президента страны Жовенеля Моиза. В ночь на 7 июля, напомним, глава этого государства погиб.
- В AFP отметили, что двух нападавших задержали. Об этом рассказали агентству в полиции Гаити.
- В РИА добавили, ссылаясь на слова посла Гаити в США Бокчита Эдмонда, что задержанных подозреваемых сейчас допрашивают. И это вроде бы, как пишут в CNN, профессиональные убийцы.
Руководит Гаити пока что исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф. Именно он рассказал, что "наемники имели крупнокалиберное оружие и разговаривали на английском и испанском языках".