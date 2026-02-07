В Україні може статися гуманітарна криза: жорстка заява ДТЕК
- ДТЕК заявляє, що в Україні може статися гуманітарна криза.
- Є дві причини, з яких енергетична криза може перерости в гуманітарну.
У ДТЕК наголосили, що Росія руйнує залишки нашої енергетичної системи. Тож на тлі морозів в Україні можлива гуманітарна криза. В компанії назвали умови, за яких це може відбутися.
Про це генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко написав у соцмережі Х (колишній твітер). Він наголосив, що Росія спеціально прагне посилити страждання українців.
Дивіться також Терор енергетики, пожежі та поранені: які наслідки масованої атаки 7 лютого
Чи правда, що в Україні може статися гуманітарна криза?
Максим Тімченко підкреслив, що в ніч на 7 лютого окупанти випустили проти України 40 ракет і 400 дронів, які знищили підстанції, лінії електропередач та електростанції. Дві електростанції ДТЕК зазнали серйозних пошкоджень.
"Поки світ спостерігає, російські дрони та ракети руйнують залишки енергетичної системи України", – написав він.
Зараз енергетики оцінюють збитки.
Робота енергетиків в Україні в мороз / Фото зі сторінки Максима Тімченка
Мета росіян очевидна: скористатися новою хвилею морозів і максимально посилити страждання людей.
Зверніть увагу! До понеділка, 9 лютого, температура знизиться до -20 градусів.
Якщо ми не отримаємо додаткові боєприпаси для протиповітряної оборони та більш потужну дипломатичну підтримку найближчим часом, енергетична криза в Україні швидко переросте в гуманітарну кризу,
– заявив гендиректор ДТЕК.
Важливо! 7 лютого президент України провів "доволі жорстку розмову щодо роботи мобільних вогневих груп". Найближчими днями керівники областей, Повітряні сили ЗСУ і Міністерство оборони України повинні додатково посилити компоненту мобільних вогневих груп у загальній системі захисту певних областей.
Наскільки сильні морози будуть в Україні найближчим часом?
8 лютого на заході та півдні, відповідно до прогнозу Укргідрометцентру, вночі 0...-2 градуси, на півночі до -6...-8, у центрі -7...-9 градусів. Удень тепліше.
Та цього дня почнеться перебудова синоптичних процесів, тож потім буде значно холодніше – місцями навіть до 25 градусів морозу.
Імовірно, з середини наступного тижня ситуація зміниться на краще, бо вже у четвер, 12 лютого, холодний антициклон відходитиме у східному напрямку.
Відповідно до даних порталу Ventusky, 9 лютого в Україні в середньому буде -10 градусів удень, а от вночі -15. У вівторок, 10 лютого, вдень буде -5...-7 градусів, уночі до -18.
Дані про погоду в Україні зранку 10 лютого 2026 на порталі Ventusky / Скриншот 24 Каналу
До речі, детальний прогноз погоди вашого міста тепер у новому сервісі 24 Каналу. Дані оновлюємо щодня.
Яка ситуація з енергетикою в Україні зараз?
Після нічної і ранкової атаки 7 лютого атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації, один блок АЕС автоматично відключився. Україна залучила імпорт електричної енергії і активувала запит на аварійну допомогу від Польщі.
У більшості регіонів України запровадили аварійні відключення електроенергії. А там, де їх не було, – збільшили обсяг відключень.
"Під ударом були підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ – основа енергомережі України. Ворог вдарив також по генерації: Бурштинській ТЕС та Добротвірській ТЕС", – написав міністр енергетики Денис Шмигаль.
Бурштинська ТЕС призупинила роботу. Вода і тепло в оселях бурштинців з'являться хіба що до ранку 8 лютого.
Жителі селища Добротвір також були без води, тепла та електроенергії, але вдень 7 лютого ці послуги відновили.
Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв заявив, що є інформація про пошкодження Західноукраїнської підстанції – найбільшої у Європі. Вона відповідає за розподіл електроенергії в західних регіонах країни.
Володимир Зеленський заявив, що росіяни цілеспрямовано вдарили по енергетичних об'єктах, від яких залежить робота українських атомних станцій. А це ставить під загрозу і безпеку Європи.