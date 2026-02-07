В Україні може статися гуманітарна криза: жорстка заява ДТЕК

У ДТЕК наголосили, що Росія руйнує залишки нашої енергетичної системи. Тож на тлі морозів в Україні можлива гуманітарна криза. В компанії назвали умови, за яких це може відбутися.

Про це генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко написав у соцмережі Х (колишній твітер). Він наголосив, що Росія спеціально прагне посилити страждання українців.

Чи правда, що в Україні може статися гуманітарна криза?

Максим Тімченко підкреслив, що в ніч на 7 лютого окупанти випустили проти України 40 ракет і 400 дронів, які знищили підстанції, лінії електропередач та електростанції. Дві електростанції ДТЕК зазнали серйозних пошкоджень.

"Поки світ спостерігає, російські дрони та ракети руйнують залишки енергетичної системи України", – написав він.

Зараз енергетики оцінюють збитки.



Робота енергетиків в Україні в мороз / Фото зі сторінки Максима Тімченка

Мета росіян очевидна: скористатися новою хвилею морозів і максимально посилити страждання людей.

Зверніть увагу! До понеділка, 9 лютого, температура знизиться до -20 градусів.

Якщо ми не отримаємо додаткові боєприпаси для протиповітряної оборони та більш потужну дипломатичну підтримку найближчим часом, енергетична криза в Україні швидко переросте в гуманітарну кризу,

– заявив гендиректор ДТЕК.

Важливо! 7 лютого президент України провів "доволі жорстку розмову щодо роботи мобільних вогневих груп". Найближчими днями керівники областей, Повітряні сили ЗСУ і Міністерство оборони України повинні додатково посилити компоненту мобільних вогневих груп у загальній системі захисту певних областей.

Наскільки сильні морози будуть в Україні найближчим часом?

8 лютого на заході та півдні, відповідно до прогнозу Укргідрометцентру, вночі 0...-2 градуси, на півночі до -6...-8, у центрі -7...-9 градусів. Удень тепліше.

Та цього дня почнеться перебудова синоптичних процесів, тож потім буде значно холодніше – місцями навіть до 25 градусів морозу.

Імовірно, з середини наступного тижня ситуація зміниться на краще, бо вже у четвер, 12 лютого, холодний антициклон відходитиме у східному напрямку.

Відповідно до даних порталу Ventusky, 9 лютого в Україні в середньому буде -10 градусів удень, а от вночі -15. У вівторок, 10 лютого, вдень буде -5...-7 градусів, уночі до -18.



Дані про погоду в Україні зранку 10 лютого 2026 на порталі Ventusky / Скриншот 24 Каналу

Яка ситуація з енергетикою в Україні зараз?