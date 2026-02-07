Укр Рус
7 лютого, 18:12
В Україні може статися гуманітарна криза: жорстка заява ДТЕК

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • ДТЕК заявляє, що в Україні може статися гуманітарна криза.
  • Є дві причини, з яких енергетична криза може перерости в гуманітарну.

У ДТЕК наголосили, що Росія руйнує залишки нашої енергетичної системи. Тож на тлі морозів в Україні можлива гуманітарна криза. В компанії назвали умови, за яких це може відбутися.

Про це генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко написав у соцмережі Х (колишній твітер). Він наголосив, що Росія спеціально прагне посилити страждання українців. 

Чи правда, що в Україні може статися гуманітарна криза? 

Максим Тімченко підкреслив, що в ніч на 7 лютого окупанти випустили проти України 40 ракет і 400 дронів, які знищили підстанції, лінії електропередач та електростанції. Дві електростанції ДТЕК зазнали серйозних пошкоджень. 

"Поки світ спостерігає, російські дрони та ракети руйнують залишки енергетичної системи України", – написав він. 

Зараз енергетики оцінюють збитки. 


Робота енергетиків в Україні в мороз / Фото зі сторінки Максима Тімченка

Мета росіян очевидна: скористатися новою хвилею морозів і максимально посилити страждання людей. 

Зверніть увагу! До понеділка, 9 лютого, температура знизиться до -20 градусів. 

Якщо ми не отримаємо додаткові боєприпаси для протиповітряної оборони та більш потужну дипломатичну підтримку найближчим часом, енергетична криза в Україні швидко переросте в гуманітарну кризу, 
– заявив гендиректор ДТЕК. 

Важливо! 7 лютого президент України провів "доволі жорстку розмову щодо роботи мобільних вогневих груп". Найближчими днями керівники областей, Повітряні сили ЗСУ і Міністерство оборони України повинні додатково посилити компоненту мобільних вогневих груп у загальній системі захисту певних областей. 

Наскільки сильні морози будуть в Україні найближчим часом? 

8 лютого на заході та півдні, відповідно до прогнозу Укргідрометцентру, вночі 0...-2 градуси, на півночі до -6...-8, у центрі -7...-9 градусів. Удень тепліше. 

Та цього дня почнеться перебудова синоптичних процесів, тож потім буде значно холодніше – місцями навіть до 25 градусів морозу

Імовірно, з середини наступного тижня ситуація зміниться на краще, бо вже у четвер, 12 лютого, холодний антициклон відходитиме у східному напрямку. 

Відповідно до даних порталу Ventusky, 9 лютого в Україні в середньому буде -10 градусів удень, а от вночі -15. У вівторок, 10 лютого, вдень буде -5...-7 градусів, уночі до -18. 


Дані про погоду в Україні зранку 10 лютого 2026 на порталі Ventusky / Скриншот 24 Каналу 

Яка ситуація з енергетикою в Україні зараз? 

  • Після нічної і ранкової атаки 7 лютого атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації, один блок АЕС автоматично відключився. Україна залучила імпорт електричної енергії і активувала запит на аварійну допомогу від Польщі. 

  • У більшості регіонів України запровадили аварійні відключення електроенергії. А там, де їх не було, – збільшили обсяг відключень. 

  • "Під ударом були підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ – основа енергомережі України. Ворог вдарив також по генерації: Бурштинській ТЕС та Добротвірській ТЕС", – написав міністр енергетики Денис Шмигаль. 

  • Бурштинська ТЕС призупинила роботу. Вода і тепло в оселях бурштинців з'являться хіба що до ранку 8 лютого. 

  • Жителі селища Добротвір також були без води, тепла та електроенергії, але вдень 7 лютого ці послуги відновили. 

  • Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв заявив, що є інформація про пошкодження Західноукраїнської підстанції – найбільшої у Європі. Вона відповідає за розподіл електроенергії в західних регіонах країни. 

  • Володимир Зеленський заявив, що росіяни цілеспрямовано вдарили по енергетичних об'єктах, від яких залежить робота українських атомних станцій. А це ставить під загрозу і безпеку Європи.