В Украине может произойти гуманитарный кризис: жесткое заявление ДТЭК

В ДТЭК отметили, что Россия разрушает остатки нашей энергетической системы. Поэтому на фоне морозов в Украине возможен гуманитарный кризис. В компании назвали условия, при которых это может произойти.

Об этом генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко написал в соцсети Х (бывший твитер). Он отметил, что Россия специально стремится усилить страдания украинцев.

Правда ли, что в Украине может произойти гуманитарный кризис?

Максим Тимченко подчеркнул, что в ночь на 7 февраля оккупанты выпустили против Украины 40 ракет и 400 дронов, которые уничтожили подстанции, линии электропередач и электростанции. Две электростанции ДТЭК получили серьезные повреждения.

"Пока мир наблюдает, российские дроны и ракеты разрушают остатки энергетической системы Украины", – написал он.

Сейчас энергетики оценивают убытки.



Работа энергетиков в Украине в мороз / Фото со страницы Максима Тимченко

Цель россиян очевидна: воспользоваться новой волной морозов и максимально усилить страдания людей.

Обратите внимание! До понедельника, 9 февраля, температура снизится до -20 градусов.

Если мы не получим дополнительные боеприпасы для противовоздушной обороны и более мощную дипломатическую поддержку в ближайшее время, энергетический кризис в Украине быстро перерастет в гуманитарный кризис,

– заявил гендиректор ДТЭК.

Важно! 7 февраля президент Украины провел "довольно жесткий разговор о работе мобильных огневых групп". В ближайшие дни руководители областей, Воздушные силы ВСУ и Министерство обороны Украины должны дополнительно усилить компоненту мобильных огневых групп в общей системе защиты определенных областей.

Насколько сильные морозы будут в Украине в ближайшее время?

8 февраля на западе и юге, в соответствии с прогнозом Укргидрометцентра, ночью 0...-2 градуса, на севере до -6...-8, в центре -7...-9 градусов. Днем теплее.

Но в этот день начнется перестройка синоптических процессов, поэтому потом будет значительно холоднее – местами даже до 25 градусов мороза.

Вероятно, с середины следующей недели ситуация изменится к лучшему, потому что уже в четверг, 12 февраля, холодный антициклон будет отходить в восточном направлении.

Согласно данным портала Ventusky, 9 февраля в Украине в среднем будет -10 градусов днем, а вот ночью -15. Во вторник, 10 февраля, днем будет -5...-7 градусов, ночью до -18.



Данные о погоде в Украине утром 10 февраля 2026 года на портале Ventusky / Скриншот 24 Канала

Какая ситуация с энергетикой в Украине сейчас?