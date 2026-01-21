Адам Кадиров пішов на поправку після ДТП, – ЗМІ

Адам Кадиров, який 16 січня потрапив у ДТП в Грозному, іде на поправку. У сина глави Чечні, ймовірно, був перелом щелепи, травма селезінки та ушкодження обличчя.

Про це повідомило росЗМІ "Агентство" з посиланням джерела, близькі до Кремля та влади Чечні.

У якому стані син Кадирова після ДТП?

За даними джерел ЗМІ, Адам Кадиров нібито йде на поправку. Зазначається, що він потрапив у ДТП, коли перебував в кортежі. Тоді син глави Чечні зазнав не критичних травм, стверджують співрозмовники. Хоча у день аварії деякі ЗМІ повідомляли, що він перебуває в реанімації у важкому стані.

Чеченські опозиціонери NIYSO писали, що Адам Кадиров лікувався в Боткінській лікарні, що у Москві. В нього нібито діагностували перелом щелепи, травму селезінки та ушкодження обличчя.

Як помітило російське ЗМІ Astra, 20 січня в соцмережах з'явилося відео з Адамом Кадировим. На ньому, за словами росіян, він прогулювався одним з етнопарків у Чечні. Проте пропагандистам невідомо, коли саме було зняте відео.

Які деталі аварії з Адамом Кадировим?