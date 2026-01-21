Укр Рус
21 січня, 19:46
Адам Кадиров пішов на поправку після ДТП, – ЗМІ

Дарія Черниш
Основні тези
  • Адам Кадиров потрапив у ДТП у Грозному 16 січня, отримавши травми щелепи, селезінки та обличчя, але йде на поправку.
  • 20 січня в соцмережах з'явилося відео з Адамом Кадировим.

Адам Кадиров, який 16 січня потрапив у ДТП в Грозному, іде на поправку. У сина глави Чечні, ймовірно, був перелом щелепи, травма селезінки та ушкодження обличчя.

Про це повідомило росЗМІ "Агентство" з посиланням джерела, близькі до Кремля та влади Чечні.

Дивіться також Адама було "важко впізнати", а лікарям погрожували: нові деталі ДТП із сином Кадирова

У якому стані син Кадирова після ДТП?

За даними джерел ЗМІ, Адам Кадиров нібито йде на поправку. Зазначається, що він потрапив у ДТП, коли перебував в кортежі. Тоді син глави Чечні зазнав не критичних травм, стверджують співрозмовники. Хоча у день аварії деякі ЗМІ повідомляли, що він перебуває в реанімації у важкому стані. 

Чеченські опозиціонери NIYSO писали, що Адам Кадиров лікувався в Боткінській лікарні, що у Москві. В нього нібито діагностували перелом щелепи, травму селезінки та ушкодження обличчя.

Як помітило російське ЗМІ Astra, 20 січня в соцмережах з'явилося відео з Адамом Кадировим. На ньому, за словами росіян, він прогулювався одним з етнопарків у Чечні. Проте пропагандистам невідомо, коли саме було зняте відео.

Які деталі аварії з Адамом Кадировим?

  • Раніше джерела "Кавказ.Реалії" повідомляли, що за кермом першого авто в кортежі був сам Адам Кадиров. Зазначається, що ця автівка на "дуже високій швидкості зірвалась з руху на ходу". Далі постраждалого доставили до реанімації.

  • Опісля лікарі заявили ЗМІ, що стан сина глави Чечні не викликає занепокоєння. Попри це, його літаком доправили на лікування до Москви.

  • Відомо також, що в аварії за участю кортежу загинула одна людина, ще "близько 20 осіб" доставили до лікарні.