Адам Кадыров пошел на поправку после ДТП, – СМИ
- Адам Кадыров попал в ДТП в Грозном 16 января, получив травмы челюсти, селезенки и лица, но идет на поправку.
- 20 января в соцсетях появилось видео с Адамом Кадыровым.
Адам Кадыров, который 16 января попал в ДТП в Грозном, идет на поправку. У сына главы Чечни, вероятно, был перелом челюсти, травма селезенки и повреждения лица.
Об этом сообщило росСМИ "Агентство" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и властям Чечни.
В каком состоянии сын Кадырова после ДТП?
По данным источников СМИ, Адам Кадыров якобы идет на поправку. Отмечается, что он попал в ДТП, когда находился в кортеже. Тогда сын главы Чечни получил не критические травмы, утверждают собеседники. Хотя в день аварии некоторые СМИ сообщали, что он находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Чеченские оппозиционеры NIYSO писали, что Адам Кадыров лечился в Боткинской больнице, что в Москве. У него якобы диагностировали перелом челюсти, травму селезенки и повреждения лица.
Как заметило российское СМИ Astra, 20 января в соцсетях появилось видео с Адамом Кадыровым. На нем, по словам россиян, он прогуливался по одному из этнопарков в Чечне. Однако пропагандистам неизвестно, когда именно было снято видео.
Какие детали аварии с Адамом Кадыровым?
Ранее источники "Кавказ.Реалии" сообщали, что за рулем первого авто в кортеже был сам Адам Кадыров. Отмечается, что эта машина на "очень высокой скорости сорвалась с движения на ходу". Далее пострадавшего доставили в реанимацию.
После врачи заявили СМИ, что состояние сына главы Чечни не вызывает беспокойства. Несмотря на это, его самолетом доставили на лечение в Москву.
Известно также, что в аварии с участием кортежа погиб один человек, еще "около 20 человек" доставили в больницу.