В Ізмаїлі батько просив не ув'язнювати водія, який насмерть збив його доньку: що вирішив суд

Увечері 5 вересня в Ізмаїлі Одеської області сталася смертельна ДТП – 19-річний керманич автомобіля BMW насмерть збив 22-річну дівчину. Зрештою, суд виніс покарання водію.

Однак батько загиблої, ексмер Кілії, під час засідання просив не позбавляти волі винуватця аварії та надати хлопцеві випробувальний термін. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Як покарали винуватця ДТП в Ізмаїлі?

Під час розслідування встановили, що водій BMW перевищив швидкість і не зміг вчасно зреагувати. Хлопець здійснив наїзд на дівчину, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. Донька ексмера Кілії Катерина Бойченко загинула від отриманих травм.

Деталі судового засідання у справі, що відбулося 13 листопада, журналістам розповів суддя-спікер Ізмаїльського міськрайонного суду Іван Яковенко. Обвинувачений повністю розкаявся у злочині та активно сприяв його розкриттю з моменту затримання на місці події, до того ж керманич самостійно викликав швидку допомогу.

Сторона обвинувачення просила призначити водію 4 роки за ґратами. Однак під час дебатів батько потерпілої попросив не позбавляти хлопця волі, а призначити випробувальний термін.

Судове засідання було дуже напружене, оскільки такі трагічні наслідки не можуть залишити осторонь жодну зі сторін,

– зазначив Яковенко.

Зрештою, винуватець отримав покарання у вигляді 3 років позбавлення волі та права керувати транспортним засобом. Наразі вирок не набрав законної сили, оскаржити його можна протягом 30 днів.

"Незважаючи на те, що і батько просив звільнити обвинуваченого від відбування реального покарання з випробуванням, і те, що сам обвинувачений молода людина, з метою перевиховання самого винуватця та упередження вчинення як ним, так і іншим подібних кримінальних правопорушень, суд вирішив обрати йому реальне покарання", – підсумував посадовець.

Чому батько загиблої просив за обвинуваченого?

Батько загиблої Павло Бойченко розповів журналістам, що родина обрала таку позицію в пам'ять про Катерину. За словами чоловіка, його донька любила людей, тож вчинила б саме так.

Катеринка була віруючою дитинкою, яка дуже сильно любила Бога, любила людей. І коли ми обговорювали, яку позицію нам зайняти, то ми прийняли рішення вчинити так, як би вчинила сама Катерина,

– поділився Павло.

Водночас він додав, що не знає, чи зробив винуватець аварії належні висновки. Окрім того, батькові загиблої складно оцінити щирість сказаного підсудним на засіданні.

Павло Бойченко підкреслив, що його доньку вже не повернути, тож будь-яке покарання водієві не було б вичерпним.

Тому будь-яка міра покарання, яку передбачає закон, на мою думку, не є достатньо вичерпною в умовах того, що сталося. Це зухвале ДТП, якого не повинно було бути. От просто не повинно,

– наголосив ексмер Кілії.

Загибель 22-річної Катерини Бойченко: дивіться фото

