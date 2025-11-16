В Измаиле отец просил не сажать водителя, который насмерть сбил его дочь: что решил суд

Вечером 5 сентября в Измаиле Одесской области произошло смертельное ДТП – 19-летний водитель автомобиля BMW насмерть сбил 22-летнюю девушку. В конце концов, суд вынес наказание водителю.

Однако отец погибшей, экс-мэр Килии, во время заседания просил не лишать свободы виновника аварии и предоставить парню испытательный срок. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой наОСуспильне.

Как наказали виновника ДТП в Измаиле?

В ходе расследования установили, что водитель BMW превысил скорость и не смог вовремя среагировать. Парень совершил наезд на девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Дочь экс-мэра Килии Екатерина Бойченко погибла от полученных травм.

Детали судебного заседания по делу, состоявшегося 13 ноября, журналистам рассказал судья-спикер Измаильского горрайонного суда Иван Яковенко. Обвиняемый полностью раскаялся в преступлении и активно способствовал его раскрытию с момента задержания на месте происшествия, к тому же он самостоятельно вызвал скорую помощь.

Сторона обвинения просила назначить водителю 4 года за решеткой. Однако во время дебатов отец потерпевшей попросил не лишать парня свободы, а назначить испытательный срок.

Судебное заседание было очень напряженное, поскольку такие трагические последствия не могут оставить в стороне ни одну из сторон,

– отметил Яковенко.

В конце концов, виновник получил наказание в виде 3 лет лишения свободы и права управлять транспортным средством. Сейчас приговор не вступил в законную силу, обжаловать его можно в течение 30 дней.

"Несмотря на то, что и отец просил освободить обвиняемого от отбывания реального наказания с испытанием, и то, что сам обвиняемый молодой человек, с целью перевоспитания самого виновника и предупреждения совершения как им, так и другим подобных уголовных правонарушений, суд решил избрать ему реальное наказание", – подытожил чиновник.

Почему отец погибшей просил за обвиняемого?

Отец погибшей Павел Бойченко рассказал журналистам, что семья выбрала такую позицию в память о Екатерине. По словам мужчины, его дочь любила людей, поэтому поступила бы именно так.

Катеринка была верующим ребенком, которая очень сильно любила Бога, любила людей. И когда мы обсуждали, какую позицию нам занять, то мы приняли решение поступить так, как бы поступила сама Екатерина,

– поделился Павел.

В то же время он добавил, что не знает, сделал ли виновник аварии надлежащие выводы. Кроме того, отцу погибшей сложно оценить искренность сказанного подсудимым на заседании.

Павел Бойченко подчеркнул, что его дочь уже не вернуть, поэтому любое наказание водителю не было бы исчерпывающим.

Поэтому любая мера наказания, которую предусматривает закон, по моему мнению, не является достаточно исчерпывающей в условиях того, что произошло. Это дерзкое ДТП, которого не должно было быть. Вот просто не должно,

– подчеркнул экс-мэр Килии.

Гибель 22-летней Екатерины Бойченко: смотрите фото

