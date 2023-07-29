Авто вилетіло на тротуар і збило вагітну: у Кривому Розі сталася смертельна ДТП

На проспекті Миру 28 липня водій "Skoda Octavia" вилетів на тротуар і збив вагітну жінку. На жаль, від отриманих травм постраждала померла в лікарні.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження. За попередніми даними, аварійну ситуацію для "Шкоди" міг створити навчальний автомобіль "Daewoo Matiz".

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Що відомо про ДТП у Кривому Розі

ДТП сталася на проспекті Миру у Кривому Розі. "Daewoo Matiz", яким керував водій-учень та інструктор міг створити аварійну обстановку для попутного авто "Skoda Octavia". Під час зміни руху чоловік втратив контроль.

Водій автомобіля "Skoda Octavia" виїхав на тротуар та допустив наїзд на 35-річну жінку. Внаслідок отриманих травм вагітна потерпіла померла у лікарні,

– зазначили в поліції.

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Авто збило жінку / Фото поліції

За даними ЗМІ, водій сказав, що його буцімто підрізало інше авто. Правоохоронці відвезли керманича на експертизу. Попередньо, внаслідок ДТП у жінки були перелами обох ніг.

Поліцейські просять свідків цієї ДТП звернутися за номером 096 542 53 82.

ДТП у Кривому Розі / Фото поліції

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