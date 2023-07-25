Іншого військового госпіталізували у лікарню. У поліції показали момент смертельної ДТП.

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Унаслідок аварії загинув нацгвардієць

23-річний водій на високій швидкості наїхав на двох військовослужбовців, які несли службу на блокпосту. Далі автомобіль протаранив ще дві припарковані автівки, в одній з яких був військовий територіального центру комплектування.

Момент смертельної ДТП на блокпосту в Києві: дивіться відео

Що відомо про смертельну ДТП на блокпості

Смертельна аварія за участі автомобіля "Фольксваген" сталася на блокпосту поблизу станції метро "Святошин".

Загиблому нацгвардійцю було 49 років. Він загинув на місці від отриманих травм. Його 26-річного товариша по службі з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.



Смертельна аварія на блокпосту в Києві / Фото поліція

Ще одному постраждалому військовому надали допомогу на місці.

Водія "Фольксвагена", якого затримали, перевірили на стан сп'яніння та не виявили алкоголю в його організмі. Подальші експертизи встановлять, чи перебував він під дією наркотиків.



У Києві на блокпосту сталася смертельна аварія / Фото поліція

Слідчі столичної поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Раніше у Києві суддя на блокпості збив на смерть нацгвардійця

Схожа аварія сталася у Києві 25 травня, коли суддя Олексій Тандир на смерть збив бійця Нацгвардії.

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Тандир запевняв, що буцімто не перебував у стані алкогольного сп'яніння. Однак у Державному бюро розслідувань повідомили, що одна із судово-психологічних експертиз підтвердила, що він перебував на момент ДТП у стані алкогольного сп'яніння.

Швидкість руху автомобіля на момент аварії складала понад 100 кілометрів на годину.

17 липня Тандиру продовжили запобіжний захід – тримання під вартою. Суддя не має права вносити заставу, як альтернативу запобіжному заходу.