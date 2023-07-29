Неподалік від села Берездів 23 липня, близько 18:00 автомобіль Ford Kuga зіткнувся із Chevrolet Captiva. Перша зі зазначених машин вилетіла у кювет, інша – перекинулася на бік та спалахнула. Серед жертв – 39-річний Микола Панцюк, який сім місяців боронив нашу державу від окупантів на Бахмутському напрямку.
Дивіться також Вогняна хмара смерті: що таке термобарична зброя, якою Росія вбила українців в Оленівці
Загибель родини на Хмельниччині
Разом зі Миколою загинув його молодший брат Олег, що був у той вечір за кермом Ford Kuga. Окрім того, на той світ відійшла дружина захисника Олена, а також 15-річний син від першого шлюбу, на ім'я Віталік.
Загибле подружжя з Нетішина / Фото з фейсбуку Тетяни Панцюк
Вцілів лише молодший 8-річний син військовослужбовця. Звати його – Павло. Наразі він у тяжкому стані перебуває в лікарні.
Старший син подружжя помер під час реанімаційних заходів у швидкій. Молодшого, 8-річного хлопчика, без свідомості госпіталізували до місцевої лікарні,
– написали у поліції Хмельницької області.
Постраждалий 8-річний хлопчик / Світлина з фейсбуку Тетяни Панцюк
Окрім того, правоохоронці констатували, що затримали 26-річного водія Chevrolet Captiva, який, ймовірно, спричинив ДТП із чотирма загиблими. Він разом з іншою пасажиркою цієї машини дістав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні.
Дивіться також Брат-підсудний, сотні справ і жодного штрафу: як працював Тандир і які родинні секрети має
- Загиблий захисник якраз-таки приїхав у довгоочікувану відпустку з фронту. На передовій йому вдалось вціліти, однак вдома його застала смерть.
- Його дружина Олена працювала вихователем у Шепетівській гімназії-пансіоні номер 5, займалася дітьми з особливостями розвитку.
- Брат Олег був працював у компанії, що займається, зокрема, технічним обслуговуванням систем пожежної сигналізації. У нього залишилась дружина та 3-річна донька.
- Звісно, особливо жахливо, що внаслідок цієї аварії постраждала та загинула дитина. З соцмережі родини зрозуміло, що була вона дуже дружньою та часто разом виїжджала на відпочинок.