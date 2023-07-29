Неподалік від села Берездів 23 липня, близько 18:00 автомобіль Ford Kuga зіткнувся із Chevrolet Captiva. Перша зі зазначених машин вилетіла у кювет, інша – перекинулася на бік та спалахнула. Серед жертв – 39-річний Микола Панцюк, який сім місяців боронив нашу державу від окупантів на Бахмутському напрямку.

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Загибель родини на Хмельниччині

Разом зі Миколою загинув його молодший брат Олег, що був у той вечір за кермом Ford Kuga. Окрім того, на той світ відійшла дружина захисника Олена, а також 15-річний син від першого шлюбу, на ім'я Віталік.



Загибле подружжя з Нетішина / Фото з фейсбуку Тетяни Панцюк

Вцілів лише молодший 8-річний син військовослужбовця. Звати його – Павло. Наразі він у тяжкому стані перебуває в лікарні.

Старший син подружжя помер під час реанімаційних заходів у швидкій. Молодшого, 8-річного хлопчика, без свідомості госпіталізували до місцевої лікарні,

– написали у поліції Хмельницької області.



Постраждалий 8-річний хлопчик / Світлина з фейсбуку Тетяни Панцюк

Окрім того, правоохоронці констатували, що затримали 26-річного водія Chevrolet Captiva, який, ймовірно, спричинив ДТП із чотирма загиблими. Він разом з іншою пасажиркою цієї машини дістав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні.

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Зверніть увагу! Поліція відкрила провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. У ній йдеться про порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини. Санкція передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Водночас затримали підозрюваного за час статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Себто наразі він перебуває в лікарні під вартою.