Недалеко от села Березов 23 июля, около 18:00 автомобиль Ford Kuga столкнулся с Chevrolet Captiva. Первая из указанных машин вылетела в кювет, другая – перевернулась на бок и загорелась. Среди жертв – 39-летний Николай Панцюк, семь месяцев защищавший наше государство от оккупантов на Бахмутском направлении.
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Гибель семьи в Хмельницкой области
Вместе с Николаем погиб его младший брат Олег, находившийся в тот вечер за рулем Ford Kuga. Кроме того, на тот свет отошла жена защитника Елена, а также 15-летний сын от первого брака, по имени Виталик.
Погибшие супруги из Нетешина / Фото из фейсбука Татьяны Панцюк
Уцелел только младший 8-летний сын военнослужащего. Зовут его – Павел. Пока он в тяжелом состоянии находится в больнице.
Старший супруг умер во время реанимационных мероприятий в скорой. Младшего, 8-летнего мальчика, без сознания, госпитализировали в местную больницу,
– написали в полиции Хмельницкой области.
Пострадавший 8-летний мальчик / Фотография из фейсбука Татьяны Панцюк
Кроме того, правоохранители констатировали, что задержали 26-летнего водителя Chevrolet Captiva, который, вероятно, виновный в ДТП с четырьмя погибшими. Он вместе с другой пассажиркой этой машины получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
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- Погибший защитник как раз приехал в долгожданный отпуск с фронта. На передовой ему удалось уцелеть, однако дома его застала смерть.
- Его жена Елена работала воспитателем в Шепетовской гимназии-пансионе номер 5, занималась детьми с особенностями развития.
- Брат Олег работал в компании, которая занимается, в частности, техническим обслуживанием систем пожарной сигнализации. У него осталась жена и 3-летняя дочь.
- Конечно, особенно ужасно, что в результате этой аварии пострадал и погиб ребенок. Из соцсети семьи понятно, что она была очень дружеской и часто вместе выезжала на отдых.