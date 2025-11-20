Буданов сказав, чи реально існують двійники Путіна

Журналісти та експерти часто звертають увагу на зміни у зовнішності Володимира Путіна, що могли б свідчити про наявність у диктатора двійників. Крім того, деякі пересування Путіна також викликають питання.

Та чи дійсно у Володимира Путіна є двійники – в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Чи є у Путіна двійники?

Очільник ГУР звернув увагу на офіційні заходи за участі Путіна, які проходили, умовно кажучи, в Москві та на Далекому Сході з різницею у пів години. Кирило Буданов назвав це абсурдним, адже суто фізично – це неможливо.

Усі розуміють, що це просто фізично неможливо зробити, але нікого ніколи це не зупиняло, як-то кажуть,

– зауважив голова ГУР.

За його словами, для цього двійники і потрібні. По-перше, щоб економити час лідера, по-друге – у небезпечних ситуаціях краще вже ризикнути двійником, аніж очільником держави.

Де Кремль проколовся з відео Путіна?

Також журналісти-розслідувачі з'ясували, що упродовж 2025 року Кремль 5 разів публікував відео з Путіним, що були записані заздалегідь. На це вказала зміна розташування російської конституції та інших томів на книжковій шафі за робочим столом диктатора. Крім того, чиновники в один і той самий день мали певні деталі на одязі, що не збігалися.

Кирило Буданов пояснив, що, найімовірніше, це пов'язано з браком часу. Тобто виділяється час, усе записується, а потім потрохи це публікують.

