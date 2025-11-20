Та чи дійсно у Володимира Путіна є двійники – в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.
Повне інтерв'ю "Це найкривавіша війна"․ Ексклюзивне інтерв'ю з Кирилом Будановим – очільником ГУР
Чи є у Путіна двійники?
Очільник ГУР звернув увагу на офіційні заходи за участі Путіна, які проходили, умовно кажучи, в Москві та на Далекому Сході з різницею у пів години. Кирило Буданов назвав це абсурдним, адже суто фізично – це неможливо.
Усі розуміють, що це просто фізично неможливо зробити, але нікого ніколи це не зупиняло, як-то кажуть,
– зауважив голова ГУР.
За його словами, для цього двійники і потрібні. По-перше, щоб економити час лідера, по-друге – у небезпечних ситуаціях краще вже ризикнути двійником, аніж очільником держави.
Де Кремль проколовся з відео Путіна?
Також журналісти-розслідувачі з'ясували, що упродовж 2025 року Кремль 5 разів публікував відео з Путіним, що були записані заздалегідь. На це вказала зміна розташування російської конституції та інших томів на книжковій шафі за робочим столом диктатора. Крім того, чиновники в один і той самий день мали певні деталі на одязі, що не збігалися.
Кирило Буданов пояснив, що, найімовірніше, це пов'язано з браком часу. Тобто виділяється час, усе записується, а потім потрохи це публікують.
Інтерв'ю з очільником ГУР Кирилом Будановим: дивіться відео
Що відомо про двійників Путіна?
- Колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов також стверджує, що у Путіна є двійники, проте всі вони – технічні. Тобто такі, що виконують дрібні завдання. Як-от коли начебто Путін з'являється в Маріуполі чи сідає за кермо вантажівки. Тоді як на міжнародні зустрічі диктатор ходить сам.
- Пластичний хірург розповів, як на світ з'являються двійники Путіна. Спочатку, звісно, знаходять схожу людину, а потім змінюють не лише її зовнішність, а й самого диктатора. У результаті – виходить щось середнє.
- Цікаво, що не тільки у Путіна є двійники, а й у його кабінетів. Журналісти-розслідувачі з'ясували, що для диктатора побудували 3 майже ідентичні кабінети у різних куточках Росії – у Ново-Огарьово, Сочі та на Валдаї.