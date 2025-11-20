И действительно ли у Владимира Путина есть двойники – в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Полное интервью "Это самая кровавая война"․ Эксклюзивное интервью с Кириллом Будановым – главой ГУР

Есть ли у Путина двойники?

Глава ГУР обратил внимание на официальные мероприятия с участием Путина, которые проходили, условно говоря, в Москве и на Дальнем Востоке с разницей в полчаса. Кирилл Буданов назвал это абсурдным, ведь чисто физически – это невозможно.

Все понимают, что это просто физически невозможно сделать, но никого никогда это не останавливало, как говорится,

– отметил глава ГУР.

По его словам, для этого двойники и нужны. Во-первых, чтобы экономить время лидера, во-вторых – в опасных ситуациях лучше уж рискнуть двойником, чем главой государства.

Где Кремль прокололся с видео Путина?

Также журналисты-расследователи выяснили, что в течение 2025 года Кремль 5 раз публиковал видео с Путиным, которые были записаны заранее. На это указало изменение расположения российской конституции и других томов на книжном шкафу за рабочим столом диктатора. Кроме того, чиновники в один и тот же день имели определенные детали на одежде, не совпадающие.

Кирилл Буданов объяснил, что, вероятнее всего, это связано с нехваткой времени. То есть выделяется время, все записывается, а потом понемногу это публикуют.

Интервью с руководителем ГУР Кириллом Будановым: смотрите видео

Что известно о двойниках Путина?