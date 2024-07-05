Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, додавши, що президент Росії – це в основному функція, а не людина. Наразі світова спільнота визнає, що її виконує Путін.

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Як використовують двійників Путіна

За словами Жирнова, перша країна, яка зацікавлена оголосити про те, що ніякого Путіна нема, а на його місці стоїть нелегітимний двійник – це Україна. Останні два місяці Путін говорить лише про те, що Президент Володимир Зеленський нібито нелегітимний. Тому очікувано, що у відповідь варто було б сказати, що немає ніякого Путіна.

Україна про це не каже, хоча має хорошу та професійну розвідку. Ніхто з офіційних представників ГУР, СБУ, РНБО не заявляв, що зараз при владі у Росії двійник. Тому війну треба зупиняти, бо її просто немає з ким вести.

Немає сумнівів, що у Путіна є двійники. Але всі вони "технічні": їх посилають в Маріуполь, садять за кермо машини, повз яку проїжджають 40-тонні фури. Але, щоб зібралося 16 керівників країн і всі вони говорили з двійником – у це ніхто не повірить, а насамперед Україна,

– підкреслив колишній співробітник КДБ.

Він додав, що двійниками керує Федеральна служба охорони та Служба безпеки президента. Це люди в генеральських мундирах. До того ж двійники також є офіцерами цих служб. Їх охороняють майже так само, як і Путіна, турбуються про їхню безпеку та роблять все, щоб їхнє існування максимально залишалося в таємниці.