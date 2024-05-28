Однак, згідно з Конституцією України, Володимир Зеленський залишається легітимним президентом України. Що відомо про заяву Путіна і як на неї відреагував Стефанчук – повідомляє 24 Канал.

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Путін зробив абсурдну заяву про владу в Україні

Під час спілкування з журналістами Путін заявив, що нині в Україні легітимною владою є Верховна Рада й спікер Руслан Стефанчук. Свою позицію російський президент аргументував тим, що буцімто 5-річний термін повноважень Володимира Зеленського минув, а нових виборів не проводять. Тому, буцімто влада має перейти в руки Стефанчуку.

У своїй абсурдній заяві Путін навів навіть спотворений зміст однієї зі статей Конституції України.

Але є стаття 111 Конституції України, яка говорить про те, що в цьому випадку повноваження верховної влади, фактично президентські повноваження, передаються спікеру парламенту. Грубо кажучи, за попередньою оцінкою, єдиною легітимною владою залишається парламент та спікер Верховної Ради,

– заявив Путін.

Як Путін спотворив зміст статті Конституції Російський президент згадав 111 статтю Конституції України, втім її зміст зовсім інший. Так, у ній мовиться наступне: "Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. Питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту ініціюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради України".

Стефанчук відреагував на слова Путіна

Спікер парламенту Руслан Стефанчук відреагував на слова Путіна. Так, на своїй сторінці у фейсбуці опублікував допис, у якому він наголосив, що дуже добре, що росіяни почали читати Конституцію України. Водночас він порадив бути уважнішими.

Рекомендував би допитливим читачам опановувати текст нашої Конституції не вибірково й звернути увагу на частину 1 статті 108: "Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України". У демократичних суспільствах це називається неперервністю влади. Але ця "неперервність" не в російському (як "довічність"), а в нормальному, демократичному та безпековому розуміннях. Тому Президентом України є і до завершення воєнного стану буде залишатися Володимир Зеленський. І все це, відповідно до Конституції та законів України,

– наголосив Стефанчук.

Спікер додав, що російські наративи є безглуздими й передбачуваними. Стефанчук також порадив росіянам почитати й власну Конституцію, в якій мовиться про примарні для Росії поняття "демократичного устрою" чи "прав людини".

"А хоча б у тій частині, де сказано, що Російська Федерація вживає заходів із підтримки та укріплення міжнародного миру та безпеки, забезпеченню мирного співіснування держав і народів. Аби далеко не гортати — це стаття 79.1", – додав спікер ВР.

Путін і раніше заявляв про "закінчення легітимності" Зеленського

Під час візиту до Мінська Владімір Путін також заявляв про те, що легітимність Зеленського буцімто "закінчилася". Так, на пресконференції з Лукашенком російський президент стверджував, що нібито "немає з ким вести переговори".

З ким вести переговори – це питання не пусте, я з вами згоден. Звичайно, ми усвідомлюємо те, що легітимність чинного глави держави (України – 24 Канал) закінчилася… Ми маємо бути повністю впевнені в тому, що ми маємо справу з легітимною владою,

– заявив Путін.

Посіпака російського президента Лукашенко також підтримав абсурдну заяву й додав, що у питанні легітимності Зеленського "немає юридичної чистоти".

Водночас в Інституті вивчення війни, проаналізувавши заяви Путіна й Лукашенка, заявили, що такі наративи – це спроба відмовитися від переговорів, а також намагання підірвати довіру українців до Зеленського.