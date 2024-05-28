У ній голова ФБК Марія Певчих розповідає, як оточення Бориса Єльцина шукало йому наступника. Ведучий "Ходорковський LIVE" в етері 24 Каналу поділився, що дозволило Владіміру Путіну очолити Кремль.
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Як Путін потрапив у КДБ
Борис Єльцин – особа, яка уособлювала цілу лінію поведінки всієї держави. Свого часу він повів Росію за визначеним маршрутом, проте зруйнував російську економіку й не тільки. Усе трималося в таємниці. Росіяни навіть не підозрювали, що "добрий" дідусь може турбуватися через своє майбутнє та боятися потрапити у в'язницю.
Задля збереження правління одного клану в Росії заведено обирати фігуру, якою у разі чого можна пожертвувати, і за спиною якої вдасться продовжувати розв'язувати свої питання.
Коли Єльцин захотів наступника, не було достойного кандидата, тому обрав найбільш недолугого – Владіміра Путіна. Єдиною гідністю якого було те, що він ніхто. Диктатор пообіцяв виконувати усі забаганки, він був слугою.
Путін знав, що він нікчемний, тому в університет не вступить. Був варіант – навчатися на слюсаря ПТУ. Тоді хтось підказав піти в КДБ, заявитися як майбутній співробітник, і тоді йому зроблять біографію,
– сказав Асланян.
Наприкінці 1990-их Путін прийшов у КДБ і сказав, що хоче бути чекістом. Йому виставили умову – здобути вищу освіту. Тому відправили в Ленінградський університет на юрфак, який є одним з найпрестижніших в Росії.
Тодішні КДБшніки бачили, що диктатор зі своїми знаннями не зможе самостійно вступити. Конкурс був 10 осіб на 1 місце. Тому домовилися й влаштували його в університет.
Яку якість Путіна найбільше цінували
Асланян сказав, що на початку своєї диктаторської кар'єри Путін вмів спілкуватися з людьми та не викликав роздратування. Усі, хто раніше з ним працював, не тримав на нього образу. Коли глава Кремля їх покликав, вони вирішили допомогти.
Путін цим скористався – усіма справами та діями показував, що він ніхто. Водночас "ніхто" – це "ніщо", яке в разі потреби можна пересунути в будь-який зручний момент. Ставка робилася на те, щоб президентом стала нейтральна та вразлива особа.
Коли Путін обійняв посаду очільника Росії, тоді звідусіль лунало питання "Who is Mr. Putin?". Оскільки у світі прийнято, що президентом має бути особистість, чого не скажеш про диктатора. Путін так і не дав відповідь журналістам. Взяли його саме через те, що він ніхто.
Потрібно було довести свою неспроможність. Лише у такий спосіб Путін міг гарантувати, що нікого не зачепить і слухатиме накази. Доволі швидко з'ясувалося, що у маленьких негідників живуть великі кровожерливі монстри. Перший час Путіним могли керувати, проте згодом той почав задовольняти власні потреби,
– сказав Сергій Асланян.
"Путін ніхто, до того ж безпечне та беззубе. Лише з часом стало зрозуміло, що він небезпечний та із зубами. Питання біологічне. Будь-яка рослина, яку поливати, має тенденцію збільшуватися у розмірах та освоювати горщик на підвіконні. Тепер Путін уже особистість, стратег, політик, багатий та серйозний рабовласник на планеті Земля", – додав ведучий "Ходорковський LIVE".
Новини Росії: що відомо
- Ввечері 27 травня стало відомо, що у російському Підмосков'ї пролунали вибухи. Пізніше губернатор Підмосков'я повідомив, що у мікрорайоні Кучіно в Балашисі система ППО збила БпЛА, а уламки впали на приватний будинок. За його словами, люди, які там перебували, встигли евакуюватися, а тому, постраждалих нібито немає.
- РосЗМІ оприлюднили відео, на якому близько 30 військовослужбовців відмовляються повертатися на фронт та їх утримують у СІЗО Якутська. До військових застосовуються насильство та тортури. Крім того, їм забороняють користуватися туалетом. Натомість їм видали пластикову пляшку та пакет.
- Американський Інститут вивчення війни повідомив, що Росія може підписати угоду зі Збройними силами Судану про обмін зброєю для російського логістичного хабу в Порт-Судані на Червоному морі. Делегація військових найближчим часом повинна вирушити до Росії, щоб укласти угоду про обмін "життєво важливого озброєння і боєприпасів" для російського логістичного центру у Порт-Судані.