Про це повідомили у російському телеграм-каналі ASTRA з посиланням на представників фонду "Вільна Якутія". За його даними, близько 30 військовослужбовців відмовляються повертатися на фронт та їх утримують у СІЗО Якутська.

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Деталі інциденту

У фонді зазначили, що йдеться про 28 військовослужбовців. Так, поранені окупанти відмовилися повертатися в зону ведення бойових дій. За це "бунтівників" відправили в СІЗО.

Представники фонду стверджують, що до військових застосовуються насильство та тортури. Крім того, їм забороняють користуватися туалетом. Натомість їм видали пластикову пляшку та пакет.

Крім фізичного тиску, їх піддають моральним тортурам. Так, на оприлюднених кадрах чути, що їм на повну гучність вмикають у камерах пісню Шамана "Я русский".

Увага! На відео присутня нецензурна лексика!

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