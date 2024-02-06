Інцидент стався в Курській області. Як повідомляють росЗМІ, чоловік відкрив вогонь з автомата по своєму колезі, інформує 24 Канал.

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Розстріляв товариша по службі

В росЗМІ зазначили, що інцидент стався 5 лютого. Це відбулося в районі села Заболотівка Курської області.

Там російський військовий з автомата на позиціях МО Росії під час служби розстріляв контрактника. Відомо, що чоловік помер на місці.

За даними російських медіа, чоловік, в якого стріляли, – 34-річний сержант Іван Захаров.

Поліцейські затримали за підозрою у скоєному товариша Захарова по службі. Ним виявився 41-річний сержант Геннадій Амосов. Відповідно до офіційної версії, він розстріляв Захарова на ґрунті "неприязних стосунків".

Під Курськом мобілізований застрелив свого побратима

Інцидент стався в березні 2023 року в селі Більшенизівцево Курської області.

Так, військовослужбовець саперного полку 36-річний Андрій Федулов застрелив свого побратима 30-річного Івана Абрамова. Відомо, що вбивство сталось на автобусній зупинці неподалік школи.

За попередньою інформацією, Федулов вистрілив у голову побратима з автомата Калашникова. Останній загинув на місці. Відповідно до попередньої версії військового слідства, це було "необережне поводження зі зброєю". В росЗМІ повідомляли, що вбивцю затримали.