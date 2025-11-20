Буданов сказал, реально ли существуют двойники Путина
- Журналисты обнаружили, что в 2025 году Кремль пять раз публиковал записанные заранее видео с Путиным. На это указал ряд деталей.
- Кирилл Буданов обратил внимание на странные передвижения Владимира Путина и ответил, есть ли у него двойники.
Журналисты и эксперты часто обращают внимание на изменения во внешности Владимира Путина, которые могли бы свидетельствовать о наличии у диктатора двойников. Кроме того, некоторые передвижения Путина также вызывают вопросы.
И действительно ли у Владимира Путина есть двойники – в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.
Полное интервью "Это самая кровавая война"․ Эксклюзивное интервью с Кириллом Будановым – главой ГУР
Есть ли у Путина двойники?
Глава ГУР обратил внимание на официальные мероприятия с участием Путина, которые проходили, условно говоря, в Москве и на Дальнем Востоке с разницей в полчаса. Кирилл Буданов назвал это абсурдным, ведь чисто физически – это невозможно.
Все понимают, что это просто физически невозможно сделать, но никого никогда это не останавливало, как говорится,
– отметил глава ГУР.
По его словам, для этого двойники и нужны. Во-первых, чтобы экономить время лидера, во-вторых – в опасных ситуациях лучше уж рискнуть двойником, чем главой государства.
Где Кремль прокололся с видео Путина?
Также журналисты-расследователи выяснили, что в течение 2025 года Кремль 5 раз публиковал видео с Путиным, которые были записаны заранее. На это указало изменение расположения российской конституции и других томов на книжном шкафу за рабочим столом диктатора. Кроме того, чиновники в один и тот же день имели определенные детали на одежде, не совпадающие.
Кирилл Буданов объяснил, что, вероятнее всего, это связано с нехваткой времени. То есть выделяется время, все записывается, а потом понемногу это публикуют.
Что известно о двойниках Путина?
- Бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов также утверждает, что у Путина есть двойники, однако все они – технические. То есть такие, выполняющие мелкие задачи. Например, когда якобы Путин появляется в Мариуполе или садится за руль грузовика. Тогда как на международные встречи диктатор ходит сам.
- Пластический хирург рассказал, как на свет появляются двойники Путина. Сначала, конечно, находят похожего человека, а потом меняют не только его внешность, но и самого диктатора. В результате – получается нечто среднее.
- Интересно, что не только у Путина есть двойники, но и у его кабинетов. Журналисты-расследователи выяснили, что для диктатора построили 3 почти идентичных кабинета в разных уголках России – в Ново-Огарево, Сочи и на Валдае.