Здався абсолютно спокійно: політтехнолог сказав, чому винний у "зливі" даних не був завербований

Напередодні світ сколихнув "витік" секретних документів Пентагону. Виявилося, що за цим стоїть 21-річний військовий зі США Джек Тейшейра.

Хлопцю вже висунули звинувачення. Досить швидко американці знайшли джерело, і, в принципі, тепер все складається досить логічно. Ми все гадали, чи причетні росіяни, а, можливо, хтось ще. Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Як відзначає політтехнолог, варто зважати на хаотичність документів та виправлені дані. Логіка була така:

спочатку частина документів потрапила до мережі;

потім ще одна частина;

потім третя хвиля, де йдеться про міжнародну політику, прослуховування лідерів інших країн, таємну торгівлю зброєю.

"Пазл склався. Єдине, що росіяни встигли зробити, це змінити дані про свої втрати та внести правки до деяких документів. Удар по спільноті "П'яти очей" та американській системі завдано зсередини. Тут немає жодної заслуги російських хакерів, служб безпеки, кібервійськ тощо", – каже Тизенгаузен.

Як військовому вдалося дістати дані

Відомо, що молодик займався кібербезпекою та шифруванням. Можливо, він мав доступ або навички, щоб отримати цю документацію. Крім того, була закрита група расистів-геймерів з 30 осіб, в якій перебував військовий, де вони хвалилися один перед одним: "А я можу це, а я це".

Щобільше, зараз шукатимуть, хто йому допомагав і чи взагалі допомагав. Але це точно буде уроком для нього.

"Термін йому загрожує суттєвий. Я думаю, що років у 45 він може вийти із в'язниці. Життя він собі зламав повністю. І чому? Ну хай би був завербований, це можна зрозуміти. якихось величезних грошей запропонували просто просто вирішив показати свою крутість. Давай, у в'язниці покажеш, звісно", – говорить Тизенгаузен.

Інцидент серйозно позначився на взаєминах між країнами. Переговори розпочали Сполучені Штати з Південною Кореєю щодо прослуховування південнокорейських чиновників. Відреагувала також Україна.

З одного боку його шкода, а з іншого боку – ти ж ти ж просто здав свою державу інтереси своєї держави! В будь-якій країні він би сів. І в Америці за всією суворістю закону відповідатиме,

– запевняє Тизенгаузен.

На його думку, підводних течій у цій історії, найімовірніше, немає. Не варто шукати якихось серйозних розвідників, які стояли за ним.

Коли трапився скандал, він, напевно, усвідомив, що це його рук справа. Він розумів, що за ним прийдуть, тож спокійно здався ФБР. Він нікуди не біг, не намагався зникнути.

Якби його було завербовано, напевно, були б якісь шляхи відходу, і в мережу не зливали б документи. Він би просто передавав їх довгі роки, і це було б проблемою. А так – сталося те, що сталося,

– вважає політтехнолог.

Відомо, що хлопець викладав документи у групі місяць тому, але вільному доступі вони опинилися лише зараз. У цьому, безумовно, належить розібратися. Але, за словами політтехнолога, коли хтось із людей, які перебували у групі, вирішив похвалитися в іншому чаті, де були міжнародні гравці або хтось ще, інформація просто витекла далі і створила Тейшейру проблеми.

"Чекаємо на офіційний висновок. Я думаю, нам незабаром розкажуть і психотипом його, чому так сталося, і мотиви його. Та він і сам, я думаю, не буде приховувати, піде на угоду зі слідством, це в його інтересах щонайменше", – підсумував політтехнолог Борис Тизенгаузен.

Політтехнолог пояснив, чому Тейшейра не був завербований: дивіться відео

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