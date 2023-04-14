Сдался вполне спокойно: политтехнолог о том, почему виновный в "сливе" данных не был завербован

Накануне мир всколыхнула "утечка" секретных документов Пентагона. Оказалось, что за этим стоит 21-летний военный из США Джек Тейшейра.

Парню уже предъявили обвинение. Достаточно быстро американцы нашли источник, и, в принципе, теперь все складывается достаточно логично. Мы все думали, причастны ли россияне, а может, кто-то еще. Об этом 24 Канала сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

Достойно внимания Странная логика – ОПУ о Тейшейре, которого подозревают в утечке данных Пентагона

Как отмечает политтехнолог, следует учитывать хаотичность документов и исправленные данные. Логика была такова:

сначала часть документов попала в сеть;

затем еще одна часть;

затем третья волна, где речь идет о международной политике, прослушивании лидеров других стран, тайной торговле оружием.

"Пазл сложился. Единственное, что россияне успели сделать, это изменить данные о своих потерях и внести правки в некоторые документы. Удар по сообществу "Пяти глаз" и американской системе нанесен изнутри. Здесь нет никакой заслуги российских хакеров, служб безопасности, кибервойск и так далее", – говорит Тизенгаузен.

Как военному удалось получить данные

Известно, что молодой человек занимался кибербезопасностью и шифрованием. Возможно, он имел доступ или навыки для получения этой документации. Кроме того, была закрыта группа расистов-геймеров из 30 человек, в которой находился военный, где они хвастались друг перед другом: "А я могу это, а я это".

Более того, сейчас будут искать, кто ему помогал и помогал ли вообще. Но это будет уроком для него.

"Срок ему грозит существенный. Я думаю, что лет в 45 он может выйти из тюрьмы. Жизнь он себе сломал полностью. И из-за чего? Ладно бы был завербован, это можно понять, или каких-то огромных денег предложили. А так – просто решил показать свою крутость. Давай, в тюрьме покажешь, конечно", – говорит Тизенгаузен.

Инцидент серьезно отразился на отношениях между странами. Переговоры начали Соединенные Штаты с Южной Кореей по поводу прослушивания южнокорейских чиновников. Отреагировала также Украина.

С одной стороны его жалко, а с другой – ты же ты просто сдал интересы своего государства! В любой стране он бы сел. И в Америке по всей строгости закона будет отвечать,

– уверяет Тизенгаузен.

По его мнению, подводных течений в этой истории, вероятнее всего, нет. Не стоит искать каких-то серьезных разведчиков, стоявших за ним. Когда разразился скандал, он, наверное, осознал, что это его рук дело. Он понимал, что за ним придут, и спокойно сдался ФБР. Он никуда не бежал, не пытался скрыться.

Будь он завербован, наверное, были бы какие-то пути ухода, и в сеть не сливали бы документы. Он бы просто передавал их долгие годы, и это было бы проблемой. А так – случилось то, что случилось,

– считает политтехнолог.

Известно, что парень преподавал документы в группе месяц назад, но в свободный доступ они попали только сейчас. В этом, безусловно, предстоит разобраться. Но, по словам политтехнолога, когда кто-то из находившихся в группе людей решил похвастаться в другом чате, где были международные игроки или кто-то еще, информация просто вытекла дальше и создала Тейшейру проблемы.

"Ждем официального вывода. Я думаю, нам скоро расскажут и по психотипу его, почему так произошло, и мотивы его. Да он и сам, я думаю, не будет скрывать, пойдет на соглашение со следствием, это как минимум в его интересах", – подытожил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

Политтехнолог объяснил, почему Тейшейра не был завербован: смотрите видео

"Утечка" данных Пентагона: что известно