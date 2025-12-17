ЄС готує 20-й пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабного вторгнення, – ЗМІ
- Європейський Союз планує підготувати 20-й пакет санкцій проти Росії в січні та затвердити його в лютому 2026 року.
- Обговорення нового санкційного пакета ще не розпочалось, оскільки увага зосереджена на фінансуванні України у 2026-27 роках.
Європейський Союз готує новий етап санкційного тиску на Росію. Документ можуть підготувати вже в січні та затвердити у лютому 2026 року.
Про це "Європейській правді" повідомили європейські дипломати у Брюсселі, пише 24 Канал.
Дивіться також Перевірка єдності ЄС: Зеленський особисто приєднається до саміту в Брюсселі
Що відомо про 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії?
За словами дипломатів, Єврокомісія планує представити пропозиції щодо 20-го пакета європейських санкцій проти Росії вже після Нового року. Документ можуть підготувати у січні, а затвердити до річниці початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Наразі обговорення нового санкційного пакета ще не розпочалось, оскільки Єврокомісія не подала відповідних пропозицій.
Комісія не поспішає з 20-м пакетом санкцій, бо основна увага наразі зосереджена на пошуку рішення щодо фінансування України у 2026 – 2027 роках,
– додав диппредставник.
За словами одного зі співрозмовників, саме через зосередження зусиль на фінансуванні України на найближчих два роки презентацію чергового пакета санкцій вирішили відкласти до початку 2026 року. Водночас інший дипломат припустив, що проєкт можуть підготувати та затвердити в досить стислі терміни – до лютого 2026 року. Він нагадав, що попередні санкції проти Росії вдавалось погоджувати протягом місяця, тож і цього разу такий графік вважають цілком реалістичним.
Які обмеження проти Росії нещодавно затвердили в ЄС?
В середу, 17 грудня, Європарламент схвалив поетапну відмову від імпорту російського газу та скрапленого природного газу.
Відповідну ініціативу підтримали 500 депутатів Європарламенту, проти проголосували 120, ще 32 утримались.
Імпорт планують заборонити з початку 2026 року та поступового скорочувати до 30 вересня 2027 року.
Закон також передбачає штрафні санкції для операторів, які порушуватимуть нові правила.
Згодом Рада Європейського Союзу розгляне й ухвалить відповідне рішення.