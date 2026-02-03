Чи стане в Україні більше світла: на що Світовий банк виділить 40 мільйонів доларів

Світовий банк виділить нову допомогу Україні. Рішення прийняли після масованих атак на енергетику й на тлі сильних морозів.

Скільки допомоги отримає Україна?

Про те, як Україні допоможе Світовий банк та на що можна буде витратити допомогу, йдеться у повідомленні Дениса Шмигаля.

Міністр енергетики повідомив, що Світовий банк планує спрямувати на відновлення української енергосистеми до 40 мільйонів доларів. Зокрема йдеться про закупівлю необхідного обладнання для відновлення енергетики.

Зазначається, що кошти спрямують для НЕК "Укренерго".

Яка позиція Світового банку?

Водночас за повідомленням Світового банку, йдеться про фінансування з URTF, або Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України.

Кошти спрямують на підтримку чотирьох синхронних компенсаторів (STATCOM). Іншими словами – на забезпечення роботи пристрою, що призначений для компенсації реактивної потужності та регулювання напруги в електромережах.

Важливо! Такий внесок має допомогти зміцнити стабільність мережі та збільшити імпорт електроенергії з Європи.

У Світовому банку пояснюють, що грантове фінансування є можливістю покращити українську ситуацію в енергетиці.

Дуже рада зробити свій внесок у розвиток України за допомогою цього гранту у розв'язанні надзвичайної енергетичної ситуації. Обговорювала це, а також нашу ширшу підтримку сектору, під час моєї вчорашньої розмови з Денисом Шмигалем,

– додала Анна Б'єрде, директорка з питань операційної діяльності Світового банку.

Денис Шмигаль також подякував банку за регулярну підтримку України і додав, що спільна робота триватиме й надалі.

Що відомо про ситуацію в енергетиці?

Українці скаржаться на "несправедливі" відключення світла. Люди не розуміють, чому в одних регіонах світло дають частіше, а в інших – живуть за жорсткими обмеженнями.

Раніше повідомлялося, що за січень Україна встановила рекорд імпорту електроенергії. Так вдалося компенсувати дефіцит, спричинений російськими атаками на енергетику.