Половина з кредиту 90 мільярдів: у Єврокомісії анонсували остаточну суму й дату першого траншу

Перший транш із кредиту ЄС на 90 мільярдів може надійти до України вже у цьому кварталі. Зокрема президентка Єврокомісії акцентувала, що ЄС виконує свої обіцянки і Україна отримає забезпечення попри все.

Що відомо про перший транш із кредиту ЄС?

Про те, коли Україна отримає фінансування на 29026 рік, пише Укрінформ.

Так, під час пресконференції після зустрічі президента України з президенткою Єврокомісії та президентом Євроради з'явилися деталі щодо першого траншу із фінансування ЄС.

Урсула фон дер Ляєн розповіла перші надходження із кредиту на 90 мільярдів Україна зможе отримати "ще в цьому кварталі". Зокрема посадовиця акцентувала, що сума траншу складатиме 50% або 45 мільярдів євро.

Зауважте! Ця частина коштів потрібна Україні на 2026 рік.

Водночас президентка ЄК зазначила, що Євросоюз посилюватиме підтримку України рівно настільки, наскільки Росія посилюватиме агресію. Зокрема посадовиця наголосила, що виконала свою обіцянку, яку давала під час візиту до України ще в лютому. Йдеться про те, що ЄС надасть фінансування "так чи інакше".

І сьогодні ми виконуємо цю обіцянку. Більша частина підготовчої роботи для реалізації кредиту в розмірі 90 мільярдів євро вже виконана,

– пояснила Урсула фон дер Ляєн.

Президентка додала, що 23 квітня – хороший день як для України, так і для Європи.

Що ще потрібно знати про кредит на 90 мільярдів для України?

Від 20 лютого 2026 року фінансування України блокували в Угорщині. Так, Петер Сіярто, міністр закордонних справ країни, повідомляв, що це вимушений крок. А зняти вето з кредиту Угорщина згодна лише після відновлення транзиту через трубопровід "Дружба".

Так, блокування європейських коштів для України тривало 2 місяці. А 21 квітня Україна відремонтувала пошкоджену ділянку нафтопроводу і виконала основну умову для розблокування коштів, яку ставила Угорщина.

Як і було визначено в комунікації із Євросоюзом, Україна виконала ремонтні роботи на ділянці нафтопроводу "Дружба", що була пошкоджена російським ударом. Нафтопровід може відновити функціонування, – зазначав президент.

Натомість він коментував ситуацію, як невизначену. Адже ніхто не може гарантувати, що російські удари по інфраструктурі нафтопроводу не повторяться.

Уже 23 квітня посли країн ЄС завершили письмове погодження та остаточно вирішили надати Україні фінансування та впровадити 20-й пакет санкцій проти Росії.

