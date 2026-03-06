Тюльпани, троянди та мімози: скільки доведеться заплатити за букет квітів до 8 березня

Напередодні 8 березня попит на квіти традиційно росте. Водночас якщо порівняти ціни торік, то на сьогодні вартість за тюльпан майже така сама – у середньому 50 – 70 гривень. Натомість щодо троянд, то їхня ціна сягає від понад 100 гривень, а однієї із найдорожчих на свято стане еквадорська піоновидна, що становить понад 200 гривень за штуку.

Якою буде орієнтовна ціна букета квітів у Києві до 8 березня?

Ринок

На одному із квіткових базарів у Києві ціна стандартного тюльпана сягає 65 гривень. Вищі квіти можуть вже коштувати більше – 70 гривень за штуку, дізналися журналісти 24 Каналу.

Загалом у розрізі букетів близько 80% квітів на прилавках становлять саме тюльпани. Як зазначають продавці, свято весни – це свято тюльпанів, тому й дарувати варто сезонні квіти.

Попри це, троянди також залишаються популярними серед покупців. Ціни на них мають досить широкий діапазон: найдешевші можуть коштувати близько 65 гривень за штуку, тоді як вартість найдорожчих сягає приблизно 200 гривень.

Крамниця

Якщо проаналізувати ціни у квіткових крамницях преміумсегмента Києва, то вартість тюльпанів може суттєво відрізнятися, зокрема залежно від сорту квітів.

В одній із таких крамниць напередодні 8 березня готовий букет із 25 піоновидних тюльпанів коштує близько 3 250 гривень. Ймовірно, у цю суму вже входить і вартість паковання. Таким чином, один такий тюльпан обходиться в приблизно 130 гривень.

Щодо інших квітів, то гілка еквадорської троянди коштує близько 210 гривень. Відповідно, букет із 25 таких троянд може обійтися у приблизно 5 250 гривень разом із пакованням.

Скільки коштують тюльпани та троянди у Львові?

Крамниця

Власниця квіткової крамниці VONA Леся Кіселик для 24 Каналу розповідає, що наразі вартість тюльпанів в крамниці коливається в діапазоні 60 – 65 гривень за одну квітку незалежно від кольору. Якщо порівнювати з минулим роком, то вартість практично не змінилася.

Торік закупівельна ціна на тюльпани була вищою, аніж цього року. Втім є очікування, що 7 березня, або ж у день 8 березня, коли квітку треба буде добирати через попит на неї, ціна зросте,

– каже пані Леся.

Не менш привабливими для клієнтів залишаються ще й міксовані букети, де є весняні квіти, як-от ранункулюс, гортензія тощо.

Традиційно на свята є попит ще й на троянду, особливо кущову. Це внаслідок її об'єму, додає власниця крамниці. Наразі вартість однієї галузки такої троянди коливається від 120 до 150 гривень.

Найдорожчою серед троянд наразі є еквадорська піоновидна, ціна якої може сягати 200 – 220 гривень за бутон.

Ще чудовим варіантом є просто еквадорська троянда, яка трішки дешевша, – 180 – 190 гривень за бутон.

Втім ціна на троянди зараз дуже зростає. Ми, наприклад, не можемо сказати клієнтам наперед за тиждень чи два щодо вартості тієї чи іншої квітки,

– пояснює власниця.

Крім ціни проблемою залишається й свіжість квітів. Поки вони перетнуть кордон й проведуть десь 2 – 3 тижні на гуртівнях перед закупівлею, їхній стан погіршується: бутони починають затиратися (особливо у квітів світлих відтінків), або ж стебла просто ламаються.

Зауважте! За словами Лесі Кіселик, на 14 лютого середній бюджет на букет квітів в крамниці зріс: якщо загалом діапазон 1 500 – 2 000 гривень, то у цей день становив 2 500 тисячі та більше. Таким чином в крамниці очікують, що на 8 березня середній бюджет буде на такому ж рівні.

Ринок

Якщо ж пройтися поміж квіткових прилавків на Стрийському ринку, то можна зробити висновок, що вартість одного тюльпана орієнтовно складає 60 гривень незалежно від кольору. Тобто невеликий букет з 11 тюльпанів обійдеться в 660 гривень.

Очікувано, що вартість троянд суттєво вища: менші троянди коштують 80 гривень за квітку, а більші – орієнтовно 100 гривень. Така ж ціна для кущових троянд – 100 гривень за гілочку.

Цікаво! Весняні квіти, як-от невеликий букетик із підсніжників, обійдеться в 100 гривень, а гілка мімози – 150 гривень.

Чи дешевші троянди та тюльпани в інших містах України?

Дніпро

В окремих районах Дніпра вартість тюльпанів коливається від 60 до 70 гривень, а у квіткових магазинах ціна подекуди сягає навіть 80 гривень за штуку. Втім така вартість залежить від висоти та загального вигляду тюльпана, адже чим вищий та красивіший, тим і дорожчий.

У той час, як в окремих продавців на ринку квітка може коштувати й 50 – 60 гривень за штуку.

Щодо мімози, то її ціна також коливається: в одних районах міста мімоза буде на рівні 100 – 130 гривень за середню гілочку, а в інших – 200 гривень та навіть більше. Натомість невеликі зібрані гілочки мімози на базарі можуть коштувати й 50 гривень.

Крім того, на ринку з'явилися букети з вербових котиків. Вартість таких гілочок – 100 гривень.

Ціни на квіти українських маркетплейсах та квіткових сайтах

Тюльпани

На різних сайтах українських маркетплейсів вартість тюльпанів до 8 березня різняться. Діапазон квітів у роздріб може становити як від 23 гривень за штуку, так і до 45 гривень. Інколи можна знайти ціну і за 15 гривень за один тюльпан.

Натомість вартість тюльпанів на квіткових сайтах є дорожчою. На одному із таких ціна за букет може становити від 2 тисяч до 6 тисяч та більше, залежно від кількості тюльпанів.

Наприклад букет із 25 помаранчевих піоновидних тюльпанів коштує 1 999 гривень (врахована знижка). Таким чином, за одну квітну доведеться віддати майже 80 гривень.

Натомість за букет із 51 червоно-білого тюльпана треба віддати вже 3 299 гривень – одна квітка коштує десь 64,7 гривні.

Троянди

Ціна на червону троянду на одному із сайтів становить від 117 до майже 140 гривень за квітку залежно від розміру букета. Адже чим більший він, тим дешевшою виходить одна троянда.

Водночас на іншому сайті вартість однієї троянди майже дорівнює закупівельній ціні – близько 70 – 80 гривень. Йдеться про сорти "Мадам Ред" та "Атена".

Скільки коштували квіти у переддень 8 березня торік?