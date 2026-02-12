Українські АЕС відновили потужність на понад 90% після обстрілів

Після останніх ворожих ударів по енергетиці українським атомним електростанція довелося знижувати потужність. Однак станом на четвер, 12 лютого, об'єкти відновили її на 90%.

Як працюють українські АЕС?

Наразі вони працюють стабільно. Деталі на брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив голова Держатомрегулювання – головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки Олег Коріков.

За словами державного інспектора, радіаційний фон на майданчиках українських станцій залишається в межах норми.

Після ударів Росії відбувається відновлення АЕС. Зараз відновлено потужність на 90%,

– заявив він.

Нагадаємо, уранці 7 лютого АЕС зменшили потужність після того, як "військові дії" вплинули на роботу підстанцій і призвели до відключення деяких ліній електропередач, повідомляли в МАГАТЕ.

Водночас віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль зазначив, що під російським ударом тоді були підстанції та повітряні лінії 750 і 330 кіловольт – основа енергомережі. Ба більше, ворог атакував генерацію – Бурштинську та Добротвірську ТЕС.

Що означає розвантаження АЕС?