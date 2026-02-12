Укр Рус
Українські АЕС відновили потужність на понад 90% після обстрілів
12 лютого, 16:04
Українські АЕС відновили потужність на понад 90% після обстрілів

Анастасія Безейко
Основні тези
  • Станом на 12 лютого українські АЕС відновили потужність на понад 90% – після її зниження через ворожі удари.
  • Радіаційний фон на майданчиках станцій залишається в межах норми, об'єкти працюють стабільно.

Після останніх ворожих ударів по енергетиці українським атомним електростанція довелося знижувати потужність. Однак станом на четвер, 12 лютого, об'єкти відновили її на 90%.

Як працюють українські АЕС?

Наразі вони працюють стабільно. Деталі на брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив голова Держатомрегулювання – головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки Олег Коріков.

За словами державного інспектора, радіаційний фон на майданчиках українських станцій залишається в межах норми.

Після ударів Росії відбувається відновлення АЕС. Зараз відновлено потужність на 90%,
– заявив він.

Нагадаємо, уранці 7 лютого АЕС зменшили потужність після того, як "військові дії" вплинули на роботу підстанцій і призвели до відключення деяких ліній електропередач, повідомляли в МАГАТЕ.

Водночас віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль зазначив, що під російським ударом тоді були підстанції та повітряні лінії 750 і 330 кіловольт – основа енергомережі. Ба більше, ворог атакував генерацію – Бурштинську та Добротвірську ТЕС.

Що означає розвантаження АЕС?

  • В ексклюзивному коментарі 24 Каналу головний науковий спів­робітник Національного ін­ституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев наголосив на важливості того, щоб усі розвантаження на АЕС виконували суворо в межах проєктних режимів експлуатації. Адже саме накопичення ризиків може призвести до аварійного виходу обладнання з ладу.

  • Для відновлення передачі електроенергії після обстрілів потрібні ремонтні роботи на підстанціях. Водночас, за словами експерта, це не впливає на безпеку роботи АЕС: блоки не зупиняють аварійно, а розвантажують за командами оператора системи передачі – Укренерго.