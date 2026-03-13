Акциз не чіпатимуть: Свириденко пояснила, чому знизити податки на бензин неможливо

На тлі глобальних перебоїв із постачанням нафти ціни на бензин і дизель в Україні ростуть. Однак український уряд не збирається знижувати акциз на пальне.

Чому не знизять акциз на пальне?

Про це під час пленарного засідання Верховної Ради України розповіла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Дивіться також Угорщина перекриває експорт пального через Близький Схід: чи буде дефіцит дизелю в Україні та як це вдарить по цінах

Аналогічно Кабмін не планує зменшувати ставку податку на додану вартість (ПДВ) для пального.

Свириденко чітко дала зрозуміти, що під час війни Україна не може дозволити собі скорочувати податкові надходження, які йдуть на оборону.

Я хочу нагадати, що всі податки і збори йдуть в дохідну частину бюджету, з якої фінансується армія,

– наголосила прем'єрка.

Натомість держава шукає інші шляхи для підтримки громадян та бізнесу.

Тому допомога українцям, яку пропонує уряд, буде фінансуватися з чинних бюджетних видатків та програм, розроблених у міністерстві економіки та міністерстві соціальної політики України.

Яку паливну підтримку пропонує держава?

Раніше, нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив підготувати заходи для підтримки українців у зв'язку зі зростанням цін на пальне.

Міністерства економіки та енергетики України мають підготувати також програму підтримки для тих наших людей, які зараз відчувають особливий тиск через дестабілізацію паливного ринку внаслідок ситуації навколо Ірану та скорочення постачання нафти на світовий ринок,

– зазначив президент.

Відповідно уряд розробив кешбек на пальне. Як пояснила Свириденко, українські водії зможуть повернути частину витрачених коштів на заправку, купуючи пальне на АЗС:

на бензин кешбек складе -10%;

на дизель – 15%;

на автогаз – 5%.

Такий кешбек буде діяти до 1 травня. Скористатися пропозицією можуть українці, які заправлятимуться на АЗС, залучених до державної програми.

Важливо! Кошти за пальне повертатимуть на основі чинної програми "Національний кешбек". За оцінками, зараз нею вже користуються близько 9,4 мільйона українців.

Як уряд стабілізує ціни на пальне?