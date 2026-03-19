"Газпром" плачеться: десятки дронів вдарили по експортних об'єктах компанії
- Російська компанія "Газпром" зазнала атак дронів на критичну інфраструктуру, що забезпечує експорт палива через трубопроводи "Турецький потік" та "Блакитний потік".
- Усі дронові атаки нібито успішно відбили, але експортні доходи "Газпрому" стрімко падають.
Російська компанія "Газпром" поскаржилася на атаки дронів на її критично важливу інфраструктуру. У період з 17 по 19 березня 26 безпілотників вдарили по різних об'єктах корпорації.
Які об'єкти атакували дрони?
Постраждала інфраструктура, яка забезпечує постачання палива на експорт через два трубопроводи – "Турецький потік" та "Блакитний потік", повідомили в "Газпромі".
Дивіться також Попри плани Євросоюзу: Словаччина веде перемовини з "Газпромом"
У компанії зазначили, що останніми днями спостерігається ескалація дронових атак на її експортну інфраструктуру.
Під удар потрапили компресорні станції, які відповідають за перекачування палива:
- компресорна станція "Російська" – зафіксували атаки 22 безпілотників;
- станція "Казача" – її атакували троє дронів;
- компресорна станція "Берегова" – була атакована одним безпілотником.
У "Газпромі" запевняють, що атаки усіх безпілотників нібито успішно відбили, а пошкоджень на об'єктах не зафіксували.
Однак із заявою компанії резонують заяви Кремля. Ситуацію прокоментував прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, назвавши ці атаки "дестабілізуючими", пише російське пропагандистське агентство "РИА Новости".
Безглузді спроби Києва атакувати компресорні станції «Газпрому» можуть ще більше дестабілізувати обстановку у світі
– заявив Пєсков.
Куди "Газпром" експортує своє паливо?
Газогін "Турецький потік" залишився єдиним маршрутом, яким Росія все ще постачає паливо до Європи.
- До повномасштабного вторгнення в Україну Москва експортувала до ЄС близько 157 мільярдів кубометрів газу, тобто до 45% від усього європейського газового імпорту.
- Проте вже станом на кінець 2025 року, за підрахунками Брюсселю, частка російського газу скоротилася до 13%, або до 18 мільярдів кубометрів.
При цьому ті країни Європи, які все ще купують російський газ все більше скорочують постачання. Зокрема, Боснія та Герцеговина знайшла альтернативу "Турецькому потоку".
Уряд домовився з американською компанією про будівництво газопроводу Southern Interconnection, який з'єднає країну із хорватським терміналом СПГ.
Диверсифікація ризиків Боснією і Герцеговиною через потенційний американський газогін водночас позбавляє російський "Газпром" монополії в регіоні та чергової частки стабільного європейського ринку,
– зауважили у Службі зовнішньої розвідки.
На додачу ЄС ухвалив рішення про повну відмову від імпорту російського газу із 2027 року.
Важливо! Усі ці чинники разом з атаками дронів на інфраструктуру "Газпрому" значно б'ють по експортних доходах компанії.
Які втрати поніс "Газпром"?
Фінансові надходження "Газпрому" значно скоротилися. За підсумками 2023 року російський гігант завершив рік зі збитками майже в 7 мільярдів доларів.
Додатковим ударом для компанії стало завершення контракту на транзит газу через Україну. Після припинення угоди з Нафтогазом Газпром щороку втрачає близько 6 мільярдів доларів доходу від продажу газу.
У підсумку, у 2024 році чисті збитки компанії перевищили 1 трильйон рублів, що приблизно дорівнює 12 мільярдам доларів. Протягом перших дев’яти місяців 2025 року Газпром зазнав додаткових втрат понад 170 мільярдів рублів, або близько 1,8 мільярда доларів.
На тлі таких фінансових труднощів Державна дума Росії ухвалила рішення надати Газпрому податкові пільги, щоб частково полегшити його економічне становище.