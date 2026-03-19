"Газпром" плачеться: десятки дронів вдарили по експортних об'єктах компанії

Російська компанія "Газпром" поскаржилася на атаки дронів на її критично важливу інфраструктуру. У період з 17 по 19 березня 26 безпілотників вдарили по різних об'єктах корпорації.

Які об'єкти атакували дрони?

Постраждала інфраструктура, яка забезпечує постачання палива на експорт через два трубопроводи – "Турецький потік" та "Блакитний потік", повідомили в "Газпромі".

У компанії зазначили, що останніми днями спостерігається ескалація дронових атак на її експортну інфраструктуру.

Під удар потрапили компресорні станції, які відповідають за перекачування палива:

компресорна станція "Російська" – зафіксували атаки 22 безпілотників;

станція "Казача" – її атакували троє дронів;

компресорна станція "Берегова" – була атакована одним безпілотником.

У "Газпромі" запевняють, що атаки усіх безпілотників нібито успішно відбили, а пошкоджень на об'єктах не зафіксували.

Однак із заявою компанії резонують заяви Кремля. Ситуацію прокоментував прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, назвавши ці атаки "дестабілізуючими", пише російське пропагандистське агентство "РИА Новости".

Безглузді спроби Києва атакувати компресорні станції «Газпрому» можуть ще більше дестабілізувати обстановку у світі

– заявив Пєсков.

Куди "Газпром" експортує своє паливо?

Газогін "Турецький потік" залишився єдиним маршрутом, яким Росія все ще постачає паливо до Європи.

До повномасштабного вторгнення в Україну Москва експортувала до ЄС близько 157 мільярдів кубометрів газу, тобто до 45% від усього європейського газового імпорту.

Проте вже станом на кінець 2025 року, за підрахунками Брюсселю, частка російського газу скоротилася до 13%, або до 18 мільярдів кубометрів.

При цьому ті країни Європи, які все ще купують російський газ все більше скорочують постачання. Зокрема, Боснія та Герцеговина знайшла альтернативу "Турецькому потоку".

Уряд домовився з американською компанією про будівництво газопроводу Southern Interconnection, який з'єднає країну із хорватським терміналом СПГ.

Диверсифікація ризиків Боснією і Герцеговиною через потенційний американський газогін водночас позбавляє російський "Газпром" монополії в регіоні та чергової частки стабільного європейського ринку,

– зауважили у Службі зовнішньої розвідки.

На додачу ЄС ухвалив рішення про повну відмову від імпорту російського газу із 2027 року.

Важливо! Усі ці чинники разом з атаками дронів на інфраструктуру "Газпрому" значно б'ють по експортних доходах компанії.

Які втрати поніс "Газпром"?