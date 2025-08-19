Ракети та дрони одночасно: Росія масово атакувала енергетичну інфраструктуру
- У ніч на 19 серпня Росія здійснила масовану атаку на енергетичну інфраструктуру Полтавської області, використовуючи крилаті ракети та ударні безпілотники, що спричинило масштабні пожежі.
- Під час нічної атаки ППО збила 236 з 280 засобів повітряного нападу, проте атаки завдали шкоди об'єктам газотранспортної системи та енергетичного сектору.
У ніч проти 19 серпня ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури Полтавської області. В області виникли масштабні пожежі.
Що відомо про обстріл енергоінфраструктури 19 серпня?
У ніч на 19 серпня Росія здійснила чергову масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури Полтавщини, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.
Ворог застосував одночасно крилаті ракети та ударні безпілотники. Внаслідок атаки виникли масштабні пожежі.
Востаннє такі удари по нафтопереробній інфраструктурі зафіксовані 15 та 21 червня поточного року.
Разом з цим кілька десятків дронів атакували один із виробничих об’єктів газотранспортної системи України. Попередньо встановлені пошкодження наземної інфраструктури об’єкта, фахівці вже оцінюють обсяг збитків. У Міненерго також повідомили, що з березня 2025 року здійснено понад 2 900 атак на енергетичну інфраструктуру.
Що відомо про російську атаку 19 серпня?
- Росія била 280 засобами повітряного нападу, з яких ППО збила 236 цілей. Загалом запустили 270 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників-імітаторів з Курська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська. Також атакували 5 балістичними ракетами "Іскандер-М" і 4 крилами ракетами Х-101.
- В Полтавській ОВА повідомили про масовану атаку у ніч на 19 серпня, влучання й падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах. Після того, як Росія атакувала Полтавщину, остраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору.
- Також уранці 19 серпня російські безпілотники атакували Чернігівщину, пошкодивши інфраструктуру. У частини населених пунктів є проблеми з електропостачанням.