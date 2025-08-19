У ніч проти 19 серпня ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури Полтавської області. В області виникли масштабні пожежі.

Що відомо про обстріл енергоінфраструктури 19 серпня?

У ніч на 19 серпня Росія здійснила чергову масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури Полтавщини, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.

Ворог застосував одночасно крилаті ракети та ударні безпілотники. Внаслідок атаки виникли масштабні пожежі.

Востаннє такі удари по нафтопереробній інфраструктурі зафіксовані 15 та 21 червня поточного року.

Разом з цим кілька десятків дронів атакували один із виробничих об’єктів газотранспортної системи України. Попередньо встановлені пошкодження наземної інфраструктури об’єкта, фахівці вже оцінюють обсяг збитків. У Міненерго також повідомили, що з березня 2025 року здійснено понад 2 900 атак на енергетичну інфраструктуру.

Що відомо про російську атаку 19 серпня?