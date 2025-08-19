В ночь на 19 августа враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры Полтавской области. В области возникли масштабные пожары.

Что известно об обстреле энергоинфраструктуры 19 августа?

В ночь на 19 августа Россия осуществила очередную массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Полтавщины, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

Враг применил одновременно крылатые ракеты и ударные беспилотники. В результате атаки возникли масштабные пожары.

Последний раз такие удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре зафиксированы 15 и 21 июня текущего года.

Вместе с этим несколько десятков дронов атаковали один из производственных объектов газотранспортной системы Украины. Предварительно установлены повреждения наземной инфраструктуры объекта, специалисты уже оценивают объем ущерба. В Минэнерго также сообщили, что с марта 2025 года совершено более 2 900 атак на энергетическую инфраструктуру.

Что известно о российской атаке 19 августа?