Всьоме за три місяці: ворог знову поцілив в теплоелектростанції ДТЕК

Росія у вівторок, 23 грудня, завдала чергового масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Під прицілом, зокрема, опинилися теплові електростанції ДТЕК.

Які наслідки атак Росії?

Внаслідок цієї атаки російської армії постраждало обладнання пошкоджених ТЕС, передає 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

Це вже сьома масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня,

– наголошують в компанії.

Загалом Росія від початку повномасштабного вторгнення завдала по теплоелектростанціях ДТЕК вже понад 210 ударів.

Важливо! Від російських атак страждає не лише обладнання ТЕС, але й працівники. Через обстріли 4 енергетиків загинуло, ще 59 співробітників станцій отримали поранення.

Що відомо про попередні обстріли?

Попередню атаку на теплоелектростанції ДТЕК Росія здійснила лише 6 грудня. Тоді ворог бив по станціях у різних регіонах України.

За даними компанії, під час того обстрілу було серйозне пошкоджене енергетичне обладнання. Суттєвих руйнувань зазнали ТЕС і під час російських атак у листопаді.

Але особливо трагічною була атака 30 жовтня. Тоді Росія вбила двох енергетиків, які працювали на Словʼянській ТЕС.

Страшний день для всієї родини українських енергетиків. Ворог забрав життя двох наших колег з Донбасенерго, які перебували на теплоелектростанції під час масованої атаки,

– повідомили в ДТЕК.

Які наслідки атаки на енергетику 23 грудня?

Вночі та вранці 23 грудня Росія здійснила загалом вже 9 атаку на енергетику України від початку року, як розповів під час брифінгу виконувач обов'язків міністра енергетики України Артем Некрасов.

Найбільше постраждали Рівненська, Тернопільська та Хмельницька області, які були майже повністю знеструмлені.

Проблеми виникли також в енергетиці Вінницької, Чернігівської, Житомирської, Донецької, Дніпропетровської та Харківської областей.

Аварійно-відновлювальні роботи будуть розпочаті як тільки це дозволить безпекова ситуація,

– зауважив Некрасов.

Що відомо про відключення світла?