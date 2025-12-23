Повне знеструмлення: атака ворога паралізувала металургійний гігант України

Масовані російські обстріли 23 грудня по об’єктах енергетичної інфраструктури України призвели до повного знеструмлення металургійного комбінату "Запоріжсталь". У результаті сталася аварійна зупинка виробництва.

Що відомо про зупинку "Запоріжсталі"?

Попри надзвичайно складні умови, підприємству вдалося оперативно перемкнутися на альтернативні джерела живлення та безпечно зупинити виробничі процеси за антикризовим регламентом дій, передає 24 Канал з посиланням на "Запоріжсталь".

Завдяки своєчасному реагуванню та професійним злагодженим діям персоналу, а також вжитим екстреним заходам з мінімізації нештатних ситуацій, вдалося уникнути техногенної аварії та зменшити рівень викидів в атмосферу,

– повідомили в компанії.

У комбінаті наголосили, що загрози для життя та здоров’я працівників та жителів Запоріжжя через екстрену зупинку виробництва наразі немає.

На підприємстві впроваджують необхідні рішення, щоб стабілізувати внутрішню енергосистему.

Відновити виробництво "Запоріжсталь" планує після відновлення зовнішнього енергопостачання.

Варто знати! "Запоріжсталь" – один із провідних металургійних комбінатів повного циклу в Україні. Спеціалізується на випуску гарячекатаного та холоднокатаного листа і рулонів, сталевої стрічки, товарного чавуну, слябів, а також продукції з вуглецевих і низьколегованих сталей.

Які ще об'єкти постраждали від атаки?

Також від російської атаки на енергетику 23 грудня постраждали об'єкти ДТЕК. Ворог поцілив по теплових електростанціях компанії, внаслідок чого було пошкоджене обладнання.

Це вже сьома масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня,

– зауважили в ДТЕК.

Від початку повномасштабної війни проти України російська армія загалом здійснила вже 210 ударів по теплових електростанціях ДТЕК.

За словами компанії, внаслідок підступних атак ворога четверо енергетиків загинули. Також 59 працівників ДТЕК зазнали поранень.

Важливо! Під час атаки 23 грудня на українську енергетику Росія застосувала понад 600 дронів і десятки ракет, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Найбільше постраждали енергетичні об’єкти у західних областях України.

