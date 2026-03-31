П'ять регіонів під обстрілами: де найскладніша ситуація зі світлом
- Російські обстріли на українську енергетику спричинили знеструмлення в Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Полтавській та Харківській областях.
- Енергетики працюють цілодобово для відновлення електропостачання, а зростання споживання електроенергії обумовлене хмарною погодою.
Російська армія продовжує бити по об'єктах української енергосистеми. Внаслідок ворожих обстрілів та бойових дій на ранок вівторка, 31 березня, зафіксували нові знеструмлення.
Які наслідки російських обстрілів?
Найскладніша ситуація з світлом у п'яти областях. Там частина жителів залишилася без електропостачання, повідомили в Міненерго.
Знеструмлені частково споживачі:
- у Дніпропетровській;
- Запорізькій;
- Донецькій;
- Полтавській;
- та Харківській областях.
Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи,
– повідомили у відомстві.
За словами Міненерго, енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки українців, що постраждали від атак.
Яке споживання еклектроенергії у вівторок?
Водночас в Україні росте споживання електроенергії у вівторок. Станом на 9:30 ранку його рівень перевищував показникик попереднього дня на 2,7%, повідомили в Укренерго.
Причина зростання споживання електроенергії полягає у хмарній погоді. Річ у тім, що на хмари затягнули небо майже на всій території України, а в декількох регіонах також йде дощ.
У підсумку побутові сонячні електростанції сьогодні знизили ефективність своєї роботи. Відповідно українці збільшили обсяги споживання енергії із загальної мережі.
Тому енегетики радять ощадливо споживати електроенергію сьогодні, особливо у вечірні години – з 18:00 до 22:00.
Будь ласка, обмежте у цей час користування потужними електроприладами та не вмикайте кілька таких приладів одночасно,
– заликали в Укренерго.
Разом з тим 31 березня застосування обмежень в електропостачанні не прогнозують.
Важливо! Ситуація в енергосистемі може змінитися протягом доби. Простежити за змінами можна на сайті та офіційних сторінках у соцмережах свого обленерго.
Як Росія продовжує обстрілювати енергетику?
У ніч проти 26 березня російські війська вкотре вдарили по енергетичній інфраструктурі України. Під удар потрапили, зокрема, об’єкти ДТЕК в Одеській області. Унаслідок атаки пошкоджень зазнали чотири енергооб’єкти, а без електропостачання залишилися на ранок 33,4 тисячі родин.
Напередодні, 25 березня, російський обстріл пошкодив енергетичний об’єкт на Чернігівщині. Найбільше постраждали Чернігів і прилеглий район – там без світла залишилися близько 150 тисяч споживачів.
Ще днем раніше, 24 березня, через масовану атаку частково знеструмленими були одразу кілька регіонів. За даними Міненерго, перебої з електропостачанням фіксували у Запорізькій, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та Херсонській областях.
Президент Володимир Зеленський також попередив про нову загрозу: за його словами, Росія може готувати атаки на системи водопостачання. Він зазначив, що такі удари можливі вже в найближчі місяці.