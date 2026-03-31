П'ять регіонів під обстрілами: де найскладніша ситуація зі світлом

Російська армія продовжує бити по об'єктах української енергосистеми. Внаслідок ворожих обстрілів та бойових дій на ранок вівторка, 31 березня, зафіксували нові знеструмлення.

Які наслідки російських обстрілів?

Найскладніша ситуація з світлом у п'яти областях. Там частина жителів залишилася без електропостачання, повідомили в Міненерго.

Знеструмлені частково споживачі:

у Дніпропетровській;

Запорізькій;

Донецькій;

Полтавській;

та Харківській областях.

Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи,

– повідомили у відомстві.

За словами Міненерго, енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки українців, що постраждали від атак.

Яке споживання еклектроенергії у вівторок?

Водночас в Україні росте споживання електроенергії у вівторок. Станом на 9:30 ранку його рівень перевищував показникик попереднього дня на 2,7%, повідомили в Укренерго.

Причина зростання споживання електроенергії полягає у хмарній погоді. Річ у тім, що на хмари затягнули небо майже на всій території України, а в декількох регіонах також йде дощ.

У підсумку побутові сонячні електростанції сьогодні знизили ефективність своєї роботи. Відповідно українці збільшили обсяги споживання енергії із загальної мережі.

Тому енегетики радять ощадливо споживати електроенергію сьогодні, особливо у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

Будь ласка, обмежте у цей час користування потужними електроприладами та не вмикайте кілька таких приладів одночасно,

– заликали в Укренерго.

Разом з тим 31 березня застосування обмежень в електропостачанні не прогнозують.

Важливо! Ситуація в енергосистемі може змінитися протягом доби. Простежити за змінами можна на сайті та офіційних сторінках у соцмережах свого обленерго.

