Через масовий обстріл Києва у ніч на 28 серпня постраждали будівлі Головного управління ДПС. Стало відомо, чи є постраждалі та чи працюватимуть установи.

Як обстріл пошкодив податкову?

Внаслідок масованого російського обстрілу столиці пошкоджені дві будівлі Головного управління ДПС, повідомляє 24 Канал з посиланням на в.о Голови структури Лесі Карнаух.

За її словами, у двох спорудах вибиті вікна та пошкоджені фасади. Серед співробітників постраждалих немає, проте Центри обслуговування платників, розташовані в пошкоджених будівлях, тимчасово не працюватимуть.

Усі послуги можна буде отримати в інших ЦОПах.