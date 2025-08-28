Из-за массового обстрела Киева в ночь на 28 августа пострадали здания Главного управления ГНС. Стало известно, есть ли пострадавшие и будут ли работать учреждения.

Как обстрел повредил налоговую?

В результате массированного российского обстрела столицы повреждены два здания Главного управления ГНС, сообщает 24 Канал со ссылкой на и.о. Председателя структуры Леси Карнаух.

По ее словам, в двух зданиях выбиты окна и повреждены фасады. Среди сотрудников пострадавших нет, однако Центры обслуживания плательщиков, расположенные в поврежденных зданиях, временно не будут работать.

Все услуги можно будет получить в других ЦОПах.