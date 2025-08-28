28 августа, 12:25
Обстрел Киева повредил два здания налоговой службы: что известно о последствиях
Основні тези
- В результате обстрела Киева повреждены два здания Главного управления ГНС, выбиты окна и повреждены фасады.
- Сотрудники не пострадали, но Центры обслуживания плательщиков в поврежденных зданиях временно не будут работать.
Из-за массового обстрела Киева в ночь на 28 августа пострадали здания Главного управления ГНС. Стало известно, есть ли пострадавшие и будут ли работать учреждения.
Как обстрел повредил налоговую?
В результате массированного российского обстрела столицы повреждены два здания Главного управления ГНС, сообщает 24 Канал со ссылкой на и.о. Председателя структуры Леси Карнаух.
Смотрите также Массированная атака на Киев "Шахедами" и ракетами: что известно о пострадавших и жертвах
По ее словам, в двух зданиях выбиты окна и повреждены фасады. Среди сотрудников пострадавших нет, однако Центры обслуживания плательщиков, расположенные в поврежденных зданиях, временно не будут работать.
Все услуги можно будет получить в других ЦОПах.
Главное о массированной атаке в ночь на 28 августа