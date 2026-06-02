Побиті вікна й кабінети: у Києві російська атака пошкодила будівлю податкової

У ніч на вівторок, 2 червня, росіяни масовано атакували Україну, а основним напрямком ворожого удару вкотре став Київ. Зокрема, на правому березі столиці постраждала будівля податкової.

Що відомо про пошкодження

Деталі розповіла виконувачка обов'язків голови ДПС України Леся Карнаух. Вона також показала фото наслідків чергового обстрілу.

У будівлі вибиті вікна, пошкоджені службові кабінети та інші приміщення. Наразі триває прибирання та оцінка руйнувань.

Найголовніше – серед наших працівників тут постраждалих немає. І це сьогодні справді найважливіша новина,

– написала посадовиця.

Атака пошкодила податкову в Києві: дивіться фото

Однак платникам податків усе ж доведеться відкласти візит до установи, адже їх обслуговування на цій локації тимчасово неможливе. Натомість звернутися можна до будь-якого іншого ЦОПа – вони працюють за принципом екстериторіальності.

Карнаух зазначила, що служба не вперше стикається з подібними випробуваннями. Будівлю планують відновити, тож згодом пошкоджений центр повернеться до звичної роботи.

До слова, у різних районах Києва також постраждали будинки, нежитлові приміщення й медзаклади, є обвали споруд.

Станом на зараз відомо про шестеро загиблих і десятки поранених. Люди продовжують звертатися до лікарень.

Нагадаємо! Під час попередньої ворожої атаки 24 травня постраждала архітектурна перлина столиці – історична будівля Нацбанку, фундамент якої заклали ще в 1902 році. Окрім того, було понівечено фасад споруди Головного управління ДПС.