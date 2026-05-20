Російська армія продовжує бити по енергетичній системі України, зокрема, не полишає спроб залишити без світла жителів Півдня. Уночі 20 травня ворог знову вдарив по Одесі.

Які наслідки атаки на енергетику Одеси?

Внаслідок масованого обстрілу окупантів постраждав енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одесі, розповіли у компанії.

У підсумку в середу без світла залишилися кілька десятків домогосподарств у місті.

На ранок енергетикам вже вдалося заживити частину осель. Однак на те, щоб повернути електропостачання усім родинам, знадобиться час.

Відновлювальні роботи тривають. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло всім одеситам,

– наголосили в ДТЕК.

Додамо, що ворог методично намагається вибити енергетику Одещини. Лише 14 травня у ДТЕК повідомили про пошкодження після удару російської армії.

Тоді, за даними Одеської ОВА, у полі зору окупантів опинився енергетичний об'єкт ДТЕК у Білгород-Дністровському районі. Саме він і зазнав пошкоджень.

Як наслідок, та російська атака знеструмила 32 населених пункти Одеської області. Загалом без електропостачання залишилися понад 15 тисяч споживачів. Куди ще цілили окупанти?

Окрім Одещини, росіяни минулої ночі атакували об’єкти енергетичної інфраструктури ще у шести регіонах України, повідомили в Укренерго.

Через дронові та артилерійські обстріли на ранок частково знеструмлені домівки українців:

у Дніпропетровській;

Запорізькій;

Донецькій;

Харківській;

Чернігівській;

та Сумській областях.

Скрізь працюють аварійно-ремонтні бригади, де дозволяють безпекові умови.

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу,

– додали в Укренерго.

Важливо! Міністерство енергетики не прогнозує сьогодні застосування планових обмежень світла. Однак ситуація в енергосистемі може швидко змінитися, тому за змінами варто слідкувати на офіційних каналах свого обленерго у регіоні.

Чи варто чекати відключень найближчим часом?

Водночас експерти попереджають, що влітку можливі відключення світла. Але вони залежатимуть від інтенсивності обстрілів та температури.

Зокрема, експерт Інститут енергетичних стратегій Юрій Корольчук у коментарі 24 Каналу припустив, що масштабні відключення світла, як влітку 2024 року, малоймовірні, навіть за аномальної спеки.

Якщо буде аномальна спека, то відключення можуть бути, але не такими, як у 2024 році. Максимум 7 – 8 годин на добу в піковий час. Тобто не в нічні чи денні години, бо вдень сонячна генерація закриватиме потреби. Якщо літо буде звичайним, то, можливо, обмеження будуть для промисловості насамперед. Якщо населення й обмежуватимуть, то на 3 – 5 годин, – спрогнозував фахівець.

Втім усе залежатиме від регіонів та направленості атак. За словами Корольчука, якщо будуть обстріли ТЕС і підстанцій, тоді можливі й триваліші відключення.

А от генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко закликав у будь-якому разі "готуватися до найгірших сценаріїв" влітку 2026 року.

Що ще відомо про атаки на енергетику?

У ніч на 13 травня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по території України, завдавши ударів ракетами та дронами по об’єктах критичної інфраструктури.

Цілями також ворога стали енергетичні об’єкти, внаслідок чого частина споживачів у 11 областях, а також у Києві, тимчасово залишилася без електропостачання.

За даними Повітряних сил, цієї ночі українська ППО знищила 41 ракету та 652 ворожі безпілотники різних типів.

Тоді очільник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що ця атака стала однією з наймасштабніших від початку повномасштабного вторгнення Росії.