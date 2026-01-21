Чотири регіони під ударом: атаки ворога завдали нових знеструмлень

Росія продовжує бити по українських енергетичних об'єктах. Вночі та вранці 21 січня ворог завдав ударів по енергетиці чотирьох регіонів.

Які наслідки атаки ворога?

На ранок середи нові знеструмлення сталися у Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій та Харківській областях, передає 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Складною залишається ситуація в енергосистемі Києва та Київської області через попередню масовану атаку.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це наразі дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу,

– наголосили у відомстві.

Як обмежують споживання електроенергії?

Внаслідок попередніх обстрілів енергетики російською армією 21 січня в усіх регіонах України енергетики обмежують електропостачання:

діють графіки погодинних відключень для всіх споживачів;

застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості.

Водночас через складну ситуацію в енергосистемі у деяких регіонах уводяться аварійні відключення світла. У цих областях опубліковані раніше обленерго графіки погодинних відключень наразі не діють.

Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі,

– зазначають в Укренерго.

Зауважте! Ситуація в енергосистемі може змінюватися. Дізнатися актуальні відключення за своєю адресою можна на офіційних сторінках обленерго у регіоні.

Де ситуація найскладніша?

Найскладніша ситуація у столиці. Окрім наслідків обстрілів, додаткове навантаження на енергосистему області чинять морози. Через це погодинні графіки відключень не діють, застосовують мережеві обмеження, повідомляє Міненерго.

До відновлення світла та тепла залучають аварійні бригади з інших областей та Укрзалізниці.

Триває перегляд роботи об’єктів критичної інфраструктури з метою вивільнення додаткових обсягів електроенергії для побутових споживачів. Київ отримав 55 додаткових генераторів із резервного хабу Міненерго, очікується надходження допомоги від партнерів,

– зазначили у відомстві.

Також, як і в попередні тижні, складна ситуація в Одеські області. В регіоні продовжують застосовувати мережеві обмеження.

Важливо! Разом з тим споживання електроенергії в Україні зросло. 21 січня,на ранок його рівень був на 4,5% вищим, ніж вчора. Тому енергетики закликають ощадливо споживати електроенергію і по можливості обмежити користування потужними електроприладами, особливо у пікові години навантаження.

Які наслідки останньої атаки на Київ?