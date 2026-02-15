Удар по гаманцю Кремля: дрони уразили критично важливий порт Росії

У ніч на неділю, 15 лютого, прибережні райони Краснодарського краю Росії зазнали масованої атаки безпілотників. Основний удар припав на інфраструктуру чорноморського порту Тамань.

Які наслідки удару по Тамані?

Найбільших руйнувань зазнало селище Волна у Темрюкському районі, де безпосередньо знаходиться порт Тамань, пише Bloomberg.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв повідомив, що ППО працювала протягом усієї ночі. Однак відбити атаку дронів росіянам так і не вдалося.

Як наслідок, удари безпілотників призвели до ушкоджень портової інфраструктури. Уражені:

резервуар для зберігання пального;

складські приміщення;

портові термінали.

Під час атаки у порту виникли кілька пожеж. До їх гасіння залучили понад 100 рятувальників.

Додамо, що порт Тамань є критично важливим об'єктом для російського експорту.

За даними галузевих джерел, торік через порт Тамань було перевалено близько 4,16 мільйона тонн нафтопродуктів,

– пише Reuters.

Водночас через цей порт обслуговує перевалку зерна, вугілля, добрив та інших вантажів.

Зауважте! Чорноморський порт Тамань розташований на півострові навпроти анексованого Росією українського Криму. Це не перша атака на його інфраструктуру – попередня була у грудні 2025 року.

Як України відповідає на атаки Росії?

Як зазначає видання, Україна відновила удари по російській енергетичній інфраструктурі після завершення "енергетичного перемир'я", укладеного за посередництва США.

Українські дрони летять у відповідь на масовані обстріли Росії крилатими та балістичними ракетами. Вони залишають без світла та опалення сотні тисяч українців посеред зими.

Наприклад, нещодавно 220 тисяч жителів у Бєлгородській області були знеструмлені після атак. А місцева влада повідомила, що жителі багатоповерхівок залишаться без гарячої води до кінця опалювального сезону.

Зауважте! У Бєлгороді внаслідок ракетних атак 7 та 8 лютого виникли масштабні проблеми з електропостачанням, газом і теплом. Без опалення тоді залишилося близько 80 тисяч людей.

